विजयादशमी को संघ के पूरे होंगे 100 साल, तीन दिवसीय मीटिंग में RSS ने क्या किया हासिल, क्या है भागवत का प्लान?

साल 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय स्वयं सेवक के एजेंडों पर तेजी से काम हुआ है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 को निष्प्रभावी करना उनमें सबसे प्रमुख हैं। इसके साथ ही, आरएसएस शिक्षा के माध्यम से भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने का समर्थक रहा है। सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की, जिसमें भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर है। विपक्ष इसे संघ के एजेंडे से जोरकर देखता है। साथ ही, आरएसएस लंबे समय से भारतीय संस्कृति और हिंदू एकता पर जोर देता रहा है। मोदी सरकार ने "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" अभियान और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों को भी बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिला है।