10वीं कक्षा में थीं तभी हो गया था विवाह, सरोज की कहानी हर महिला के लिए प्रेरणादायक

जब सरोज दसवीं की पढ़ाई कर रही थीं, तभी इनकी शादी हो गई। एक बार लगा कि आगे पढ़ने का सपना अब पीछे छूट गया है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। दसवीं में अच्छे अंक आए, तो पति शक्ति सिंह व सास सरती देवी ने सरोज को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सरोज चाहती थी कि कुछ ऐसा किया जाए, जो समाज के काम आए। इसके लिए नर्सिंग के क्षेत्र को चुना। इनका मानना था कि बीमार की सेवा मानवता की सेवा करना है।