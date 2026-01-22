22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Sikh Regiment Recruitment: सिख रेजिमेंट में लगातार घट रही सैनिकों की संख्या, पंजाब युवकों से की ये अपील, जानिए वजह

Sikh Regiment recruitment: सिख रेजिमेंट में लगातार सैनिकों की संख्या घटती जा रही है। यही वजह है कि सिख रेजिमेंट पंजाब के युवाओं से सिख रेजिमेंट में शामिल होने की अपील की है। इसको लेकर पंजाब के सांसद और सीएम भी चितिंत हैं। क्या है सिख रेजिमेंट की ताकत, कितना मिल चुका है सम्मान? क्यों पंजाब के युवा सेना से दूरी बना रहे हैं? पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Jan 22, 2026

Sikh Regiment Recruitment

Sikh Regiment soldiers Indian Army recruitment

Sikh Regiment recruitment : सिख रेजिमेंट ने पंजाब युवाओं की सेना में कम हो रही दिलचस्पी को लेकर बयान जारी किया है। सेना ने कहा कि सिख रेजिमेंट के कई सैनिकों ने समर्पित सेवा के माध्यम से वरिष्ठ पदों तक पहुंचकर नेतृत्व, अनुशासन और निष्ठा के अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं। भर्ती में घटती संख्या के मद्देनजर भारतीय सेना (Indian Army) ने पंजाब के युवाओं से सिख रेजिमेंट की गौरवशाली विरासत (Sikh regiment Legacy) को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने की अपील की है। सेना ने इसके समृद्ध इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिख रेजिमेंट के कई सैनिकों ने समर्पण और वीरता के बल पर वरिष्ठ नेतृत्व पदों तक पहुंचकर अनुशासन, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

पंजाब के युवा हैं सिख रेजिमेंट की वास्तविक ताकत

भारतीय सेना ने इसी हफ्ते पंजाब के युवाओं से सिख रेजिमेंट में शामिल होने की भावुक अपील जारी की, जिसमें रेजिमेंट द्वारा प्राप्त सम्मान और पुरस्कारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को रेखांकित किया गया और कहा गया कि इसकी "वास्तविक शक्ति" राज्य के युवाओं में निहित है।

पंजाब के युवाओं से भारतीय सेना की भावुक अपील

सेना ने कहा कि पंजाब के युवाओं को सिख रेजिमेंट में शामिल होना चाहिए और अपने माता-पिता और परिवार के लिए गर्व का विषय बनना चाहिए। बयान में कहा गया, "इतनी प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध रेजिमेंट में सेवा करना अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है।" सेना के बयान में कहा गया है, "सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और विशिष्ट रेजिमेंटों में से एक है और परिचालन प्रभावशीलता में लगातार अग्रणी रही है।"

सिख रेजिमेंट में क्यों घट रही है भर्ती?

हालांकि, पंजाब के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि सेना में युवाओं की दिलचस्पी कम होने की सबसे बड़ी वजह नौकरी के लिए विदेश जाने की थी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से युवाओं को अच्छी कमाई का प्रलोभन मिल जाता था। अब पुलिस और सेना में भी अच्छी सैलरी मिलने लगी है और दूसरा लोगों को अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की कीमत भी समझ आने लगी है। वह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कमाई के नए रास्ते का प्रलोभन और खुद का काम करने की सीख भी छोटी वजहें हैं। उन्होंने कहा कि सेना और पुलिस की नौकरी बहुत अनुशासन की डिमांड करती है। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के प्रभाव में इस मामले में थोड़ी ढीली पड़ गई थी, लेकिन अब युवाओं को भी अपनी चिंता होने लगी है।

'सेना में युवकों के नहीं शामिल होने की वजह नशाखोरी नहीं'

क्या पंजाब में युवाओं में नशाखोरी का चलन होने के चलते भी युवक सेना से दूरी बना रहे हैं? इस सवाल के जवाब में वह कहते हैं, 'नशाखोरी के चलते सेना में युवा कम जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। पंजाब के युवा योग्य हैं। हेल्थ के मामले में भी वे तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। सेना से जुड़ने को लेकर यहां के युवा काफी इंटरेस्टेड भी रहते हैं। मुझे लगता है कि युवाओं की अब विदेशों में नौकरी करने वाली बात काफी कम हुई। अब सिख रेजिमेंट की दिक्कत दूर जाएगी।'

पद्मश्री से सम्मानित पंजाब से राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह ने एक्स पर सेना में युवाओं की कम होती दिलचस्पी के बारे में चिंता जताते हुए लिखा, 'पंजाब के युवाओं की सेना और सिख रेजिमेंट में घटती भर्ती का कारण विदेश प्रवास, नशाखोरी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अन्य विकल्पों की तुलना में अल्पकालिक "अग्निपथ/अग्निवीर" नौकरियों में घटती रुचि है।

सेना और नेताओं ने क्यों जताई चिंता?

पंजाब में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों ने एक लंबे, स्थिर सैन्य करियर के पारंपरिक आकर्षण को कम कर दिया है, जिसका सीधा असर सिख रेजिमेंट में भर्ती पर पड़ता है।

युवाओं को प्रशिक्षण लेने और विभिन्न रैंकों पर सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करके इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए तत्काल प्रयास आवश्यक हैं।

पंजाब सीएम ने भी जताई चिंता

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ समय पहले सिख रेजिमेंट में पंजाबी युवाओं की कमी को उजागर किया था और कहा था कि पश्चिमी कमान के जीओसी-इन-सी ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें इन चिंताओं से अवगत कराया था। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस से मुख्यमंत्री ने सेना में युवाओं की दिलचस्पी कम होने की वजह प्रवासन और युवाओं में नशे की लत की समस्या को बताया था।

पंजाब में 30 लाख लोग नशा की गिरफ्त में

पंजाब में 15.4% लोग किसी न किसी तरह का नशा करते हैं। यानी राज्य की कुल आबादी का यही हिस्सा ड्रग्स का सेवन कर रहा है। इसमें शराब, तम्बाकू और हीरोइन शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार, राज्य के 30 लाख लोग किसी न किसी तरह के नशा के आदी हैं।

क्रमविषयआंकड़े / विवरण
1NDPS Act के तहत दर्ज मामले (2023)11,589 मामले
2देश में रैंक (NDPS केस)तीसरा स्थान
3ड्रग ओवरडोज़ मौतें (2023)89 मौतें
4ड्रग ओवरडोज़ मौतें (2022)144 मौतें
5देश में ओवरडोज़ मौतों में रैंक (2023)पहला स्थान
6देश में कुल ड्रग ओवरडोज़ मौतें (2023)654 मौतें
7देश की कुल हीरोइन जब्ती में पंजाब का हिस्सालगभग 44.5%
8NDPS मामलों में दोष सिद्ध दर (Conviction Rate)83.9%
9Conviction Rate की अवधिजनवरी 2022 – नवंबर 2025
स्रोत: एनडीपीएस एक्ट

सिख रेजिमेंट के यौद्धाओं को अब तक मिले 1750 से ज्यादा सम्मान

सिख रेजिमेंट ने अब तक कुल मिलाकर 75 युद्ध सम्मान, 38 रंगमंच सम्मान (Theatre Honours)और 1,650 से अधिक वीरता पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं। सिख रेजिमेंट ने ये सम्मान देश को स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और बाद में हासिल किए।

2026 में भी रेजिमेंट की सात बटालियन हुईं सम्मानित

जनवरी 2026 में सिख रेजिमेंट की सात बटालियनों को सम्मानित किया गया। इनमें से दो बटालियनों को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ (सीओएएस) यूनिट प्रशस्ति पत्र, एक बटालियन को सीओएएस यूनिट प्रशंसा पुरस्कार और चार बटालियनों को आर्मी कमांडर की यूनिट प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सिख रेजिमेंट ने कब-कब दिया अपना दमखम

सिख रेजिमेंट ने दो विश्व युद्धों, भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्धों (1947-48, 1965, 1971), 1962 में चीन और भारत युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध (1999) और विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियानों सहित प्रमुख संघर्षों में भाग लिया है।

कैसे हुआ था सिख रेजिमेंट का गठन?

सिख रेजिमेंट की योद्धा परंपरा छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद द्वारा स्थापित की गई थी और दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह द्वारा इसे और मजबूत और अमर बनाया गया था। सेना का कहना है कि साहस, अनुशासन और बलिदान के शाश्वत सिद्धांत आज भी सिख सैनिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं।

क्या है सिख रेजिमेंट की क्षमता?

सिख रेजिमेंट में 20 नियमित बटालियन और तीन प्रादेशिक सेना बटालियन हैं। इसके अलावा, रेजिमेंट से संबद्ध एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन भी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय सेना

भारतीय नौसेना

Published on:

22 Jan 2026 11:25 am

Hindi News / Patrika Special / Sikh Regiment Recruitment: सिख रेजिमेंट में लगातार घट रही सैनिकों की संख्या, पंजाब युवकों से की ये अपील, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

State President Age : इन दो राज्यों में BJP अध्यक्ष सबसे उम्रदराज, यहां Congress के सबसे युवा प्रेजिडेंट, 10 राज्यों में एक भी महिला नहीं

BJP vs Congress President Age
Patrika Special News

CG News: नन्हीं आंखों पर खतरा, बच्चों की आंखों पर मोतियाबिंद का साया, डॉक्टरों ने अब तक 10 के आंखों की रोशनी लौटाई

CG News: नन्हीं आंखों पर खतरा, बच्चों की आंखों पर मोतियाबिंद का साया, डॉक्टरों ने अब तक 10 के आंखों की रोशनी लौटाई
Patrika Special News

Excise Revenue Rajasthan: शराब बिक्री से भर रहा राजस्थान सरकार का खजाना, आबकारी राजस्व ने तोड़े रिकॉर्ड

wine bikri rajasthan
Patrika Special News

MP के राजनेताओं के विवादित बयानों पर धर्म गुरु सख्त, ऐसा कठोर हो दण्ड कि थर-थर कांप जाएं नेता

MP Politicians Controversial Statements
Patrika Special News

Iran Protest : क्या ईरान में क्रांति धर्मनिरपेक्षता और तरक्की के खिलाफ हुई थी! MEK की क्या रही भूमिका और 3000 सदस्य अल्बानिया में क्यों रह रहे हैं?

Iran Islamic Protest
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.