Sikh Regiment Recruitment: सिख रेजिमेंट में लगातार घट रही सैनिकों की संख्या, पंजाब युवकों से की ये अपील, जानिए वजह

हालांकि, पंजाब के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि सेना में युवाओं की दिलचस्पी कम होने की सबसे बड़ी वजह नौकरी के लिए विदेश जाने की थी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से युवाओं को अच्छी कमाई का प्रलोभन मिल जाता था। अब पुलिस और सेना में भी अच्छी सैलरी मिलने लगी है और दूसरा लोगों को अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की कीमत भी समझ आने लगी है। वह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कमाई के नए रास्ते का प्रलोभन और खुद का काम करने की सीख भी छोटी वजहें हैं। उन्होंने कहा कि सेना और पुलिस की नौकरी बहुत अनुशासन की डिमांड करती है। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के प्रभाव में इस मामले में थोड़ी ढीली पड़ गई थी, लेकिन अब युवाओं को भी अपनी चिंता होने लगी है।