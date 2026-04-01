Speech Delay: “मम्मी-पापा… मैं बोलना चाहता हूं” स्मार्टफोन के स्क्रीन की नीली रोशनी में गुम न हो जाए आपके बच्चे की आवाज

Speech Delay : आज के समय में हम अपने बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह स्मार्टफोन थमा रहे हैं। दादा, दादी, नाना, नानी के साथ मिलकर बोलना सीखने की बजाय वह यूट्यूब पर बच्चों की कविताएं सुनता है तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा 'स्मार्ट' हो रहा है। अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप खुश ना हों क्योंकि डॉक्टर्स इसे एक बड़ी चेतावनी मान रहे हैं। स्मार्टफोन की स्क्रीन देखने का खामियाजा मासूम क्या उठाने जा रहा है, आइए इसे डॉक्टर से समझने की कोशिश करते हैं।
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