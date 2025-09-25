Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

टी20 वर्ल्डकप के बाद सिर्फ 3 मैच हारी है टीम इंडिया, लेकिन इस वजह से सूर्यकुमार यादव से छिन सकती है कप्तानी

Suryakumar Yadav After T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्डकप 2024 का खिताब जीतने का बाद से भारतीय टीम ने अब तक कुल 22 मैच खेले हैं और 19 में जीत हासिल की है। इन 22 में से पिछले 10 मैचों में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 25, 2025

Suryakumar yadav and axar patel during asia cup 2205 super 4 india vs ban t20 match
सूर्यकुमार यादव को प्रोत्साहित करते अक्षर पटेल (फोटो- IANS)

Team India T20 Results: भारतीय क्रिकेट टीम ने 2024 में टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीता। खिताबी जीत के जश्न में डूबे हिंदुस्तानी फैंस थोड़ी देर बाद मायूस भी हो गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जड़ेजा ने अचानक टी20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया को वर्ल्डकप के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए जाना था। उस समय दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया। कप्तानी की रेस में हार्दिक पंड्या, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को पछाड़ने वाले सूर्या की चमक फीकी पड़ने लगी है।

एक दौरा था जब टी20 में सूर्यकुमार यादव का जलवा था। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उनके आस-पास भी नहीं था। वह लंबे समय तक टी20 में आईसीसी के नंबर वन रैंक के बल्लेबाज रहे। पिछले कुछ समय से उनके बल्ले ने रन उगलना लगभग बंद कर दिया है। सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म ने भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी है। अपने अजीबोगरीब शॉट, स्ट्राइक रेट और टी20 फॉर्मेट में निरंतरता के लिए चर्चा में रहने वाले सूर्यकुमार यादव की मौजूदा स्थिति दयनिय है।

10 पारियों में हाई स्कोर 47

टी20 में कभी उनके सामने गेंदबाज आने से डरा करते थे, लेकिन पिछले 10 मैचों की 9 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है। एशिया कप 2025 के लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 47 रन उनका पिछली 9 पारियों में शीर्ष स्कोर है। सूर्या टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। उनका रन बनाना बेहद अहम है, लेकिन लंबे समय से बल्लेबाजी में उनकी असफलता ने भारतीय टीम की परेशानी को बढ़ा दिया है। कप्तानी ने सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। कभी शीर्ष स्थान पर रहे सूर्या आईसीसी रैंकिंग में छठे नंबर पर चले गए हैं। टीम उनकी कप्तानी में लगातार जीत रही है, लेकिन उनकी अपनी फॉर्म निचले स्तर पर चली गई है।

सूर्या पिछली 10 मैचों की 9 पारियों में 4 बार दो अंकों में जा सके हैं। ओमान के खिलाफ वह बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे। 9 पारियों में उनका आंकड़ा 0,12,14,0,2,7, 47, 0, 5 है। सूर्यकुमार यादव 88 टी20 मैचों की 83 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से 2,657 रन बना चुके हैं। उनका औसत 37.96 और स्ट्राइक रेट 165.24 है। खराब फॉर्म की वजह से औसत और स्ट्राइक रेट गिरी है। एशिया कप के बाद टी20 विश्व कप 2026 बड़ा टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला है। सूर्या कप्तान हैं। उनका जल्द फॉर्म में आना भारतीय टीम के हित में होगा।

एक साल पहले लगाया था अर्धशतक

सूर्या ने टी20 वर्ल्डकप के बाद 22 मैच खेले हैं और 20 बार बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 अर्धशतक जड़े हैं। सूर्या ने आखिरी अर्धशतक एक साल पहले 12 अक्टूबर 2024 को लगाया था, जब बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन बनाकर आउट हुए थे। टी20 वर्ल्डकप 2024 के फाइनल में 3 रन बनाकर आउट होने वाले सूर्या ने उसके बाद खेली 20 पारियों में 10 बार तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। पिछले 10 पारियों में उनका हाई स्कोर 47 रन रहा है, जो लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।

गिर सकती है कप्तानी पर गाज

सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक कोई सीरीज नहीं गंवाई है। सबसे पहले मिशन में उन्होंने श्रीलंका को 3-0 से धूल चटाई। इसके बाद बांग्लादेश का भी 3-0 से सूपड़ा साफ किया। साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराया तो इंग्लैंड के खिलाफ घर में 4-1 से जीत हासिल की। एशिया कप में भारतीय टीम अब तक 5 मैच खेल चुकी है और अब तक अजेय है। टीम इंडिया धमाकेदार प्रदर्शन के पीछ सूर्या की खराब फॉर्म जरूर छुप सकती है लेकिन टी20 वर्ल्डकप 2026 से पहले उनकी फॉर्म में वापसी बेहद जरूरी है और नहीं लौटी तो चयनकर्ता कप्तानी के ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं।

IND vs BAN: टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में बनाई जगह, हारा बांग्लादेश लेकिन श्रीलंका हो गई बाहर
क्रिकेट

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

25 Sept 2025 12:30 am

Hindi News / Patrika Special / टी20 वर्ल्डकप के बाद सिर्फ 3 मैच हारी है टीम इंडिया, लेकिन इस वजह से सूर्यकुमार यादव से छिन सकती है कप्तानी

