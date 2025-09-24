Patrika LogoSwitch to English

IND vs BAN: टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में बनाई जगह, हारा बांग्लादेश लेकिन श्रीलंका हो गई बाहर

Asia Cup 2025 के फाइनल में भारतीय टीम पहुंच गई है और अब गुरुवार को खेले जाने वाले बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के मुकाबले से दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा। श्रीलंका खिताबी मुकाबली की रेस से बाहर हो गई है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 24, 2025

Kuldeep yadav Suryakumar yadav Asia Cup 2025 iND vs BAN Super 4
कुलदीप यादव और सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025 IND vs BAN Highlights: एशिया कप 2025 में बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जजगह बना ली है। टीम इंडिया की इस जीत के साथ श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के परिणाम से दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा।

दुबई के इटंरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के कप्तान जाकर अली ने टॉस जीता और पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्यौता दिया। टीम इंडिया की शुरुआत फिर से धमाकेदार रही और अभिषेक शर्मा ने 5वीं बार 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाया। 20 ओवर में भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 168 रन बनाए। 169 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई और 41 रन से मुकाबला हार गई।

बांग्लादेश की शुरुआत हुई खराब

169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम का स्कोर जब 4 था, जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को आउट कर दिया। तीसरे नंबर पर आए परवेज हुसैन इमोन ने सलामी बल्लेबाज सैफ हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े। परवेज 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरे। लगातार गिरते विकेटों के बीच सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने 51 गेंद पर 5 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन की पारी खेली। उनका अकेला संघर्ष बांग्लादेश की जीत के लिए पर्याप्त नहीं था।

सैफ और परवेज को छोड़ तीसरा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका। पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे।

भारतीय टीम को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी थी। मध्यक्रम के बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। लगातार विकेट गिरने से रन गति प्रभावित हुई और कम से कम 30 रन कम बने। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली। इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे। हार्दिक पांड्या ने 29 गेंद पर 38 और गिल ने 19 गेंद पर 29 रन बनाए। शिवम दुबे 2, कप्तान सूर्यकुमार यादव 5, तिलक वर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नाबाद रहे। बांग्लादेश के लिए के लिए तंजीम हसन साकिब, मुस्तिफुजर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन ने 1-1 और रिशाद हुसैन ने 2 विकेट लिए।

