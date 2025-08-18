18 जिलों में सिमट गया रेड कॉरिडोर, तकनीक और रणनीति से टूटा नक्सलियों का तिलिस्म… 5 साल में 568 नक्सली ढेर

नक्सल संगठन इन दिनों नेतृत्व संकट से जूझ रहा है 2018 में केंद्रीय समिति के तत्कालीन सचिव गणपति उर्फ मुप्पला लक्ष्मण राव के इस्तीफे के बाद बसव राजू ने कमान संभाली थी उसके बाद संगठन में संकट गहराता गया। मई 2025 में अबूझमाड़ में डीआरजी के साथ हुई एक मुठभेड़ बसव राजू भी मारा गया। यह नक्सलियों के लिए बड़ा झटका था। इस घटना के बाद नक्सल संगठन ने एक बयान जारी कर कहा कि बसव राजू की मौत अंदरूनी विश्वासघात का नतीजा थी।