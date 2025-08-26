आज नौसेना में कमीशन होंगे दो नए युद्धपोत, खासियत सुनकर चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश

INS हिमगिरी 6,670 टन वजनी है और इसकी लंबाई 149 मीटर है। इसे कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका निर्माण साल 2020 में शुरू किया गया था और जुलाई 2025 में डिलीवर किया गया। यह भी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। यह युद्धपोत रडार और इन्फ्रारेड सिग्नेचर को कम करने वाली उन्नत तकनीक से लैस है, जो दुश्मनों के सामने इसे लगभग अभेद्य बनाता है। यह युद्धपोत 28 नॉट्स से अधिक गति चल सकता है। यह युद्धपोत भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक-8, 76 मिमी मुख्य तोप, क्लोज-इन वेपन सिस्टम और पनडुब्बी रोधी हथियार से लैस होगा। वहीं, इसमें विमानन सुविधा भी मौजूद होगी। यह युद्धपोत भी मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इसका 75 फीसदी हिस्सा स्वदेशी है।