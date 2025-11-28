Gene Therapy : अंधापन हो या कैंसर, जीन थेरेपी से इतनी सारी जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव

पर जीन थेरेपी के कारण इसके इलाज में संभावना दिखी। एक क्लिनिकल ट्रायल में बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले। जिन मरीजों को यह उपचार दिया गया, उनमें बीमारी का बढ़ना 75% तक स्लो हो गया। बता दें, यह परीक्षण इंग्लैंड में सिर्फ 29 मरीजों पर किया गया था। हालांकि, लंबे समय के परिणाम अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भविष्य में बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसको लेकर अभी भी परीक्षण जारी है। उम्मीद है कि बीमारी की प्रगति 75% से कम करके 100 प्रतिशत तक पहुंच जाए।