Single Dose Dengue Vaccine : एक डोज से डेंगू का इलाज! इस देश में दुनिया का पहला डेंगू का टीका अप्रूव

Single Dose Dengue Vaccine : दुनिया भर में तेजी से बढ़ते डेंगू मामलों के बीच ब्राजील ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बुधवार को ब्राजीलियन अथॉरिटीज ने दुनिया का सबसे पहला सिंगल-डोज डेंगू वैक्सीन मंजूर कर दिया है। इसे वैज्ञानिक जगत में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ एक डोज में डेंगू से सुरक्षा मिल सकेगी वो भी ऐसे समय में जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण डेंगू दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच चुका है।