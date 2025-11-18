दो कमरे, एक पेड़…यहीं से शुरू हुई छत्तीसगढ़ विस की संस्थागत मजबूती की कहानी, 24 साल में बदली तस्वीर

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि रही है। दूसरी विधानसभा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर 70 लाख राशन कार्ड वितरित किए गए, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हुई। पांचवीं विधानसभा में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान की खरीद पर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया गया, जिससे 24 लाख किसानों को लाभ पहुंचा। छठवीं विधानसभा ने इसे आगे बढ़ाते हुए ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किसानों को मुफ्त बिजली और 21 क्विंटल धान खरीद की नीति लागू की। इन निर्णयों से राज्य की कृषि जीडीपी 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है।