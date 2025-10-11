चिराग माने तो कुशवाहा रूठे, मीडिया से कहा- थोड़ा कीजिए वेट, 2020 में बिगाड़ चुके हैं खेल!

उपेंद्र कुशवाहा- फोटो-सोशल साइट उपेंद्र कुशवाहा
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी (BJP) ने चिराग पासवान (Chirag Pashwan) को मना लिया है, लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) रूठे-रूठे नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट लिखकर हलचल बढ़ा दी है। कुशवाहा ने लिखा कि इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। दरअसल, NDA में उपेंद्र को 6 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि वह 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वह आज दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं।
उपेंद्र हर हाल में NDA में अधिक से अधिक सीट पाना चाहते हैं। वह भले ही 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में किसी भी सूरत में अपने को चिराग और मांझी से कमतर नहीं दिखाना चाहते हैं।
उपेंद्र जिस समाज कुशवाहा समाज से आते हैं। वह पारंपरिक रूप से NDA का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश के लव-कुश फॉर्मूले में कुशवाहा अहम माने जाते हैं, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का एक धरा राजद के साथ चला गया। इस डेमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा।
साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी और बसपा प्रमुख मायावती ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। यह गठबंधन कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन उपेंद्र कुशावाहा ने NDA का खेल जरूर बिगाड़ दिया था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLP 104 सीटों पर चुनाव लड़ी और पार्टी को लगभग 2 फीसदी वोट मिले। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के 13 उम्मीदवारों की हार का कारण बने। इसी कारण भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती है।
सीट शेयरिंग फाइनल करने को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। यह मीटिंग बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी। इसमें प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि कौन सी पार्टी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी।
राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी की इमरजेंसी बुलाई है। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे होगी। इसमें सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं को भी राबड़ी आवास से बुलावा भेजा जा सकता है।
