GST on Used Car Market : 50000 से 1 लाख रुपये तक गिर सकते हैं पुरानी कारों के दाम

जानकार बताते हैं कि सरकार ने छोटी गाड़ियों पर रेट 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। छोटी कारों के मायने 1200 सीसी तक की एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल वाला वाहन है। वहीं डीजल गाड़ियों में 1500 सीसी तक के वाहन जिनकी लंबाई 4000 मिमी तक हो। इसके साथ ही सरकार ने यूटिलिटी व्हीकल यानी मिड साइज और बड़ी कारों पर जीएसटी रेट को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। लेकिन 1 से 22 फीसदी तक लगने वाला सेस जीएसटी में ही मर्ज कर दिया है। यानी मिड साइज और बड़ी कारों के रेट भी कम होंगे। इसके सीधे मायने हैं कि जब नई कारें सस्ती हो जाएंगी तो यूज्ड कार मार्केट में कारों के दाम गिरेंगे।