करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश: जानिए किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत

शुक्र ग्रह धन, ऐश्वर्य, सुख, स्त्री, सौंदर्य और व्यापार के कारक माने जाते हैं। उनके इस राशि परिवर्तन से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, वाहन, श्रृंगार और पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना है। होटल और मनोरंजन व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा। जनता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की अधिक खरीदारी से राजकोष और देश की आर्थिक वृद्धि में इजाफा होगा।