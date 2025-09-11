Vice President Election: क्रॉस वोटिंग पर गरमाई सियासत, आखिर विपक्ष के नंबर गए कहां? जानिए TMC समेत अन्य दलों ने क्या कहा?

Vice President Election Cross Voting: उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों के क्रॉस वोटिंग मामले में सियासत गरमा गई है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुए मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला। NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के NDA के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जबकि 15 सांसदों के वोट अमान्य करार कर दिए गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर NDA के पक्ष में वोटिंग की।