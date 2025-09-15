आधी राहत-आधी उलझन! समाज को जोड़ेगा या नया विवाद खड़ा करेगा वक्फ संशोधन कानून 2025?

कुल मिलाकर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। बल्कि इसने बहस को गहरा कर दिया है। इससे यह भी तय हो गया है कि आने वाले समय में वक्फ संशोधन कानून पर चर्चा जारी रहेगी। एक पक्ष को राहत तो किसी के लिए उलझन का मिश्रण बने इस फैसले ने भले ही अल्पसंख्यक समुदाय को राहत दे दी कि उनकी चिंताओं को कोर्ट में गंभीरता से सुना गया, लेकिन असली कसौटी तो तब होगी जब आधा लागू, आधे रोके गए इस कानून के लिए सरकार कैसे नियम बनाती है। क्या ये कानून समाज को जोड़ने का साधन बन पाएगा या एक और विवाद का कारण बनेगा?