राजस्थान के झुंझुनूं का छोरा विदेश में लगा रहा चौके-छक्के, इस देश की क्रिकेट टीम से खेल रहा मैच

झुंझुनूं. ‘मेरा जन्म झुंझुनूं शहर के गांधी नगर में हुआ। पिताजी करीब तीस साल पहले रोजगार की तलाश में खुद का वतन छोड़कर ओमान में आ गए थे, वे चाहते थे कि बेटा क्रिकेटर बने। पिता सिखाते गए, मैं सीखता गया। सब की दुआ से अब मैं ओमान देश की तरफ से क्रिकेट खेल रहा हूं।’ यह कहना है 26 वर्षीय क्रिकेटर वसीम अली का, जो झुंझुनूं का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं।
वसीम अली ने बताया कि पिता अयूब अली ने पहले दूसरे के यहां काम किया। इसके बाद खुद का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अब वे वहां पुल, कॉम्प्लेक्स, बड़े भवन व आवास बनाने का खुद का कारोबार करते हैं। पिता ने सबसे पहले क्रिकेट का ककहरा सिखाया। मैंने सबसे पहले स्कूल की तरफ से खेलते हुए कई अच्छी पारियां खेली तो मुझे स्कूल का कप्तान बना दिया गया। फिर मेरी कप्तानी में स्कूल ने कई मैच जीते।
कॉलेज में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा। जैसे भारत में रणजी के मैच होते हैं वैसे ही वहां की लोकल टीम में मेरा चयन हो गया। इसके बाद मैने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन-रात क्रिकेट खेलता। मैं खुद के खेलते हुए के वीडियो बनवाता।
मैं कहां गलती कर रहा हूं, उसे सुधारता। पिता के अलावा मेरे कोच मुझे क्रिकेट की बारीकियां सिखाते। इसके बाद मेरा चयन प्रीमियर डिविजन के लिए हो गया। लगातार अच्छा प्रदर्शन देखकर चयन समिति की नजर मुझ पर पड़ गई। मुझे वहां की मुख्य टीम में शामिल कर लिया गया। ओमान की तरफ से खेलने पर झुंझुनूं के अनेक क्रिकेट प्रेमी खुशी जता रहे हैं।
वसीम हाल ही में ओमान की ओर से एशिया कप की टीम में चुने गए थे। उन्होंने कहा भारतीय क्रिकेटरों में उसे सबसे ज्यादा युवराज सिंह व रोहित शर्मा पसंद है। इनके अलावा विराट कोहली, सुरेश रैना, विकेट कीपर संजू सैमसन, अक्षर पटेल व भारत में टी 20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव काफी पसंद है।
बाएं हाथ के मध्यमक्रम के बल्लेबाज वसीम अली चौथे या पांचवें नम्बर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। वे स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में वसीम ने पहला मैच मार्च 2022 को नामीबिया के खिलाफ खेला। वन डे में छह मैच खेल चुके। इसमें दो बार नॉट आउट रहे।
58.06 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। वन डे की छह पारियों में दो विकेट भी ले चुके। इसी प्रकार पहला टी 20 मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ फरवरी 2019 में खेला। टी 20 के 12 मैचों की 11 पारियों में 142.85 की स्ट्राइक रेट से 130 रन बना चुके। दो बार नॉट आउट भी रहे हैं। वहीं गेंदबाजी करते हुए दो विकेट भी ले चुके है।
