जब गृह मंत्री ने रद्द करवा दी थी जज को दी जाने वाली पार्टी, सीएम भी नहीं करा पाए रिटायर्ड जस्टिस को डिनर

जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (1954-1958) हुआ करते थे। 1957 में दिल्ली में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हुआ। जस्टिस हिदायतुल्ला को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज विवियन बोस के साथ ठहराया गया था। उन्होंने जस्टिस बोस से पूछा कि अगर वह सीजेआई से मिलने जाएं तो इसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए उनकी कोशिश के तौर पर तो नहीं देखा जाएगा? जस्टिस बोस ने उन्हें सीजेआई से नहीं मिलने की सलाह दी और कहा कि एक-दो को छोड़कर हर चीफ जस्टिस सीजेआई के पास सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की गुहार लेकर ही जाते हैं।