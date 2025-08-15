कौन हैं Brigadier Mohammad Usman, पाकिस्तान आर्मी चीफ का पद ठुकरा अपने देश को दिया सर्वोच्च स्थान, अब NCERT की किताब में जोड़ा गया चैप्टर

ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, भारतीय सेना के ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने 1947-48 के भारत-पाक युद्ध में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। उन्हें ‘नौशेरा के शेर’ के नाम से जाना जाता है। पहले भारत-पाक युद्ध (1947-48) के दौरान जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में उस्मान ने अद्वितीय नेतृत्व और साहस का परिचय दिया। पाकिस्तानी कबायली हमलों के बीच उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ मोर्चा संभाला और दुश्मन के इरादों को नाकाम किया। उनकी रणनीति और वीरता के कारण नौशेरा दुश्मन के कब्जे में नहीं जा सका। इसी वीरता के लिए उन्हें ‘नौशेरा का शेर’ कहा जाने लगा। पाकिस्तान से भारी दबाव और प्रलोभन के बावजूद उन्होंने भारत के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। 1948 में नौशेरा की रक्षा करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत ‘महा वीर चक्र’ से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद उस्मान उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनका परिवार एक जमींदार परिवार था। साल 1934-35 में उन्होंने सेना में अपने सेवा देनी शुरू की।