कौन हैं मणिका विश्वकर्मा ? राजस्थान के छोटे से शहर में जन्म… 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व

सोशल मीडिया पर अपनी जीत के बाद उन्होंने लिखा - "एक ही दिन में एक अध्याय को बंद करना और दूसरे को शुरू करना कोई संयोग नहीं, बल्कि नियति है। यह एक संकेत है कि विकास के लिए हमेशा रुकने की जरूरत नहीं होती।" इस एक पंक्ति में मणिका की पूरी यात्रा का सार है- रुकना नहीं, थमना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। यही वह प्रेरणा है जो मणिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया तक पहुंचा दिया।