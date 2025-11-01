ट्रंप के आदेश के बाद क्या फिर से दुनिया में शुरू होगी हथियारों की नई होड़, जानिए क्या था अमेरिका का ऑपरेशन आइवी?

ऑपरेशन आइवी 1 नवंबर 1952 को किया गया एक परमाणु परीक्ष था, जो अमेरिका के पहले हाइड्रोजन बम के विस्फोट के रूप में जाना जाता है। इस ऑपरेशन के तहत दो प्रमुख परीक्षण हुए- माइक और किंग। माइक परीक्षण को इतिहास का पहला पूर्ण हाइड्रोजन बम विस्फोट माना जाता है। इसकी शक्ति लगभग 10.4 मेगाटन TNT के बराबर थी। माना जाता है कि इसकी क्षमता जापान के नागाशाकी और हिरोसीमा पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से 700 गुना अधिक थी। इसके परीक्षण से 3 किमी चौड़ा और 50 मीटर गहरा गड्ढा बन गया और पूरा द्वीप खत्म हो गया।