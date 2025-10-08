Patrika LogoSwitch to English

World Mental Health Day 2025 : वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर अपनाएं ये 5 आसान टिप्स, तनाव रह सकता है कोसों दूर

5 Easy Stress Management Tips : जानिए 5 आसान टिप्स जो तनाव को कोसों दूर रखेंगे और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे।

3 min read

image

Manoj Vashisth

Oct 08, 2025

World Mental Health Day 2025 tips : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

World Mental Health Day 2025 : हर साल 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) मनाती है ताकि लोग अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के महत्व को समझें और उसका ध्यान रखें।

आज की भागदौड़ भरी लाइफ में तनाव (stress) हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। ये तनाव काम का दबाव, पैसों की चिंता, या मन की उलझनें किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ये तनाव लंबे समय तक बना रहे, तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

अच्छी बात ये है कि विज्ञान ने ऐसे कई आसान और असरदार तरीके बताए हैं, जिनसे हम तनाव को काबू में रख सकते हैं। ये तरीके आपको न सिर्फ़ शांत और संतुलित रहने में मदद करेंगे, बल्कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर अपने मन को और मजबूत बनाने का मौका भी देंगे।

तनाव प्रबंधन के 5 प्रभावी तरीके | 5 Easy Stress Management Tips

1. माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें

World Mental Health Day 2025 : Practice mindfulness and meditation (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

    माइंडफुलनेस और ध्यान बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। JAMA इंटरनल मेडिसिन जैसी पत्रिकाओं में लेखकों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि व्यापक माइंडफुलनेस से चिंता में कमी, मनोदशा में सुधार और भावनाओं का नियमन होता है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप इस पल में सही रहें और इस बात का आकलन न करें कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचार क्या हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और अपने आस-पास क्या देखते हैं।

    2. नियमित व्यायाम करें

      व्यायाम के परिणामों का अनुभव करने के लिए आपको जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि मस्तिष्क में एंडोर्फिन का उत्पादन बढ़ रहा है, जो शारीरिक गतिविधि के कारण उत्पन्न होने वाले रसायन हैं, जिन्हें प्राकृतिक तनाव निवारक भी कहा जाता है। तेज चलना, साइकिल चलाना, योग या नृत्य जैसी गतिविधियों के दौरान, तनाव कम होता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

      3. स्वस्थ नींद की दिनचर्या बनाए रखें

      World Mental Health Day 2025 : Maintain a healthy sleep routine (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

        तनाव का स्तर बढ़ने पर सबसे पहले जो चीजें प्रभावित होती हैं उनमें नींद भी शामिल है। हालाँकि, शोध बताते हैं कि आराम (प्रति रात 7-9 घंटे) मूड को नियंत्रित करने और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। नींद की कमी कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा देती है, जिससे आप ज्यादा जीवंत और डरे हुए महसूस करते हैं। सोने से पहले लाइट और स्क्रीन बंद कर दें, इससे आप शाम को कैफीन के संपर्क में नहीं आएँगे।

        4. दूसरों से जुड़ें

          तनाव कम करने में सामाजिक सहयोग वाकई बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से बात करने से आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। प्रयोगों से पता चलता है कि मजबूत सामाजिक नेटवर्क वाले लोग कम तनावग्रस्त होते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बेहतर परिणाम मिलते हैं। ऐसी दुनिया में जहां कुछ डिजिटल रिश्ते असली रिश्तों की जगह ले लेते हैं, ऐसे में आमने-सामने सार्थक रिश्ते बनाने की कोशिश करें।

          5. कृतज्ञता और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें

            कोई सोचेगा कि कृतज्ञता मस्तिष्क पर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे हो सकते हैं। कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में किए गए एक अध्ययन में, प्रतिभागियों ने हर दिन तीन ऐसी चीज़ें लिखीं जिनके लिए वे आभारी थे और पाया कि यह तरीका तनाव और असंतोष की भावनाओं को कम कर सकता है और उनके जीवन को खुशहाल बना सकता है। सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालने से, नकारात्मक चिंतन की मानसिकता बदल जाती है।

            डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

