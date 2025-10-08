World Mental Health Day 2025 : वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर अपनाएं ये 5 आसान टिप्स, तनाव रह सकता है कोसों दूर

तनाव का स्तर बढ़ने पर सबसे पहले जो चीजें प्रभावित होती हैं उनमें नींद भी शामिल है। हालाँकि, शोध बताते हैं कि आराम (प्रति रात 7-9 घंटे) मूड को नियंत्रित करने और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। नींद की कमी कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा देती है, जिससे आप ज्यादा जीवंत और डरे हुए महसूस करते हैं। सोने से पहले लाइट और स्क्रीन बंद कर दें, इससे आप शाम को कैफीन के संपर्क में नहीं आएँगे।