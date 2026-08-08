इंस्टाग्राम लवर्स के लिए राजस्थान के सबसे शानदार फोटो स्पॉट्स, हर कोई करेगा तारीफ!

राजस्थान की कुछ जगहें इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा छाई रहती हैं, जैसे जयपुर का हवामहल और आमेर किला, जो अपनी गुलाबी और सुनहरी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। हवामहल की जालीदार खिड़कियां और आमेर किले के प्राचीरों से शहर का दृश्य बेहद आकर्षक लगता है। जोधपुर की नीली गलियां और मेहरानगढ़ किला भी बेहद लोकप्रिय हैं, नीले घरों की पंक्तियां और किले से दिखता शहर का दृश्य एकदम फिल्मी लगता है। उदयपुर में लेक पिचोला, सिटी पैलेस और जग मंदिर जैसे स्थान खासकर सूर्यास्त के समय फोटोज के लिए बेहद शानदार हैं। जैसलमेर का सुनहरी रेत और किले की दीवारें, साथ ही सम सैंड ड्यून्स, एक अलग ही मरुस्थलीय सौंदर्य पेश करते हैं। चांद बावड़ी, आभानेरी में स्थित, अपनी ज्यामितीय सीढ़ियों और प्रकाश-छाया के खेल के कारण फोटोग्राफरों में खासा लोकप्रिय है। इसके अलावा, जयपुर का पाट्रिका गेट, बांसवाड़ा का समोदे हवेली, जोधपुर का उमैद भवन पैलेस, बीकानेर का नरेंद्र भवन और अलवर का नीमराना किला भी इंस्टाग्राम पर खूब पसंद किए जाते हैं।