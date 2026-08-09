गर्म हो रहे शहर; संकट में मध्यम वर्ग की जिंदगी, जानें भारत में जलवायु परिवर्तन का असर और सरकारी नीतियां

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लखनऊ, दिल्ली और पटियाला जैसे शहरों में कंक्रीट संरचनाओं और हरियाली की कमी के कारण 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। जिससे शहरों में रात का तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर बना रहता है और शरीर को आराम तक नहीं मिल पाता। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौजूदा स्थिति इसी प्रकार जारी रही तो 2026 से 2030 के बीच लंबी हीटवेव, जल संकट और भूजल स्तर में गिरावट के चलते भारत की GDP में 4 से 6 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।