वॉकिंग करना आपका संवैधानिक अधिकार; क्या है पैदल चलने का नया ट्रेंड और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन

शहरों में पैदल चलने की स्थिति से संबंधित हाल ही में Neural City द्वारा 'State of Indian Streets 2026' नाम से अध्यन किया गया। इस अध्यन में 12 शहरों में फुटपाथ की गुणवत्ता और निरंतरता का आकलन किया। इसमें लखनऊ सबसे आगे रहा, जहां 28% सड़कों पर कम से कम 100 मीटर तक बिना रुकावट के चलना संभव था। इसकी अगली कड़ी में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर (25.9%), फिर हैदराबाद (15.1%) और चेन्नई (13.9%) रहे। बाकी शहरों में यह प्रतिशत और भी कम था। अध्यन के मुताबिक, बेंगलुरु में कुल मिलाकर 54.6% फुटपाथ ही चलने योग्य थे, बाकी अवरुद्ध थे। यहां फुटपाथ पर वेंडर, पार्किंग और अन्य तरीके बाधित किया गया है। अध्यन के अनुसार, गुरुग्राम की स्थिति और भी चिंताजनक है। साल 2020 के एक अध्ययन के अनुसार, गुरुग्राम शहर की लगभग 800 किलोमीटर सड़कें पैदल चलने के लिए जरूरी आधारभूत संरचना से वंचित हैं।