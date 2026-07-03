Trump New Air Force One : कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को Boeing-747 विमान किया गिफ्ट, जानिए 3400 करोड़ रुपये के विमान की खूबियां

हालांकि इस विमान को आधिकारिक तौर पर "ब्रिज एयरक्राफ्ट" का दर्जा दिया गया है। हालांकि इसका उद्देश्य तब तक अंतरिम समाधान के रूप में सेवा देना है, जब तक बोइंग लंबे समय से विलंबित अगली पीढ़ी के VC-25B एयर फ़ोर्स वन विमानों की आपूर्ति पूरी नहीं कर देता। 1990 के दशक की शुरुआत से अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सेवा कर रहे पुराने VC-25A विमानों की तुलना में यह नया प्लेटफॉर्म अधिक बड़ा और आधुनिक बोइंग 747-8 पर आधारित है। इसमें लाल, सफेद, नीले और सुनहरे रंग की नई बाहरी डिजाइन दी गई है। यह राष्ट्रपति ट्रंप की पसंदीदा रंग योजना को दर्शाती है। इसके साथ ही इसमें नवीनतम रक्षा प्रणालियां और अत्यधिक सुरक्षित संचार उपकरण लगाए गए हैं, जो राष्ट्रपति के मिशनों के लिए आवश्यक हैं।