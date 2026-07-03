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Trump New Air Force One : कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को Boeing-747 विमान किया गिफ्ट, जानिए 3400 करोड़ रुपये के विमान की खूबियां

Trump New Air Force One: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर के शाही परिवार ने 400 मिलियन यानी 3,400 करोड़ रुपये का विमान गिफ्ट किया है। इस विमान में बैठकर ट्रंप ने पहली सफल उड़ान मैरीलैंड से डकोटा तक की पूरी भी कर ली। इस विमान की खासियत के बारे में यहां जानिए।
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भारत

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Swatantra Mishra

Jul 03, 2026

Donald Trump Air Force One New Air Force One Trump Air Force One Flight VC-25B Bridge Aircraft

क्यों खास है ट्रंप का नया Air Force One? (Photo: X Account @sagcigazete

Trump New Air Force One: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए एयर फ़ोर्स वन विमान (Boeing 747-8) से अपनी पहली आधिकारिक उड़ान मैरीलैंड स्थित जॉइंट बेस एंड्रूज़ से मेडोरा, नॉर्थ डकोटा के लिए भरी। यह विमान पहले कतर के शाही परिवार की सेवा में इस्तेमाल किया जाता था। इसे बाद में अमेरिकी सरकार को सौंप दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर के शाही परिवार की ओर से करीब 400 मिलियन डॉलर (लगभग 3,400 करोड़ रुपये) कीमत का लग्जरी बोइंग 747-8 विमान उपहार में दिए जाने की खबर ने दुनियाभर में चर्चा छेड़ दी है। जानिए इसकी क्या हैं खूबियां।

अमेरिका में इस विमान में व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए, ताकि इसे राष्ट्रपति के विमान के लिए आवश्यक कड़े सुरक्षा मानकों, अत्याधुनिक संचार प्रणालियों और विशेष परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

यह VC-25A विमानों के तुलना में अधिक बड़ा

हालांकि इस विमान को आधिकारिक तौर पर "ब्रिज एयरक्राफ्ट" का दर्जा दिया गया है। हालांकि इसका उद्देश्य तब तक अंतरिम समाधान के रूप में सेवा देना है, जब तक बोइंग लंबे समय से विलंबित अगली पीढ़ी के VC-25B एयर फ़ोर्स वन विमानों की आपूर्ति पूरी नहीं कर देता। 1990 के दशक की शुरुआत से अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सेवा कर रहे पुराने VC-25A विमानों की तुलना में यह नया प्लेटफॉर्म अधिक बड़ा और आधुनिक बोइंग 747-8 पर आधारित है। इसमें लाल, सफेद, नीले और सुनहरे रंग की नई बाहरी डिजाइन दी गई है। यह राष्ट्रपति ट्रंप की पसंदीदा रंग योजना को दर्शाती है। इसके साथ ही इसमें नवीनतम रक्षा प्रणालियां और अत्यधिक सुरक्षित संचार उपकरण लगाए गए हैं, जो राष्ट्रपति के मिशनों के लिए आवश्यक हैं।

VC-25B ब्रिज कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया?

VC-25B ब्रिज कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि बोइंग की मूल एयर फ़ोर्स वन के रिप्लेसमेंट की परियोजना में बार-बार देरी हो रही थी। फिलहाल इन विमानों की आपूर्ति 2027 से 2028 के बीच होने का अनुमान है। इस अंतरिम विमान को शामिल कर अमेरिकी वायु सेना का उद्देश्य मौजूदा राष्ट्रपति बेड़े पर परिचालन दबाव कम करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति के पास वैश्विक यात्राओं और राष्ट्रीय कमान संबंधी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक अधिक आधुनिक विमान उपलब्ध रहे।

विमान को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ

हालांकि यह उपलब्धि राजनीतिक विवादों से अछूती नहीं रही। आलोचकों ने सवाल उठाया है कि अमेरिकी सरकार ने पूर्व में कतर सरकार के उपयोग में रहे विमान को क्यों स्वीकार किया। इसके अलावा विमान में किए गए संशोधनों की लागत को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार इन बदलावों पर होने वाला खर्च शुरुआती अनुमान से काफी अधिक हो सकता है।

हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन का कहना है कि विमान अमेरिकी सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है और जब तक स्थायी एयर फ़ोर्स वन तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह एक बेहद जरूरी क्षमता उपलब्ध कराएगा।

पुराने एयर फ़ोर्स वन अभी भी सेवा में मौजूद

अमेरिकी वायु सेना के दो मौजूदा VC-25A एयर फ़ोर्स वन विमान अभी भी सेवा में बने हुए हैं। इसका उदाहरण यह है कि ट्रंप की पहली उड़ान के दौरान इनमें से एक विमान बैकअप के रूप में मौजूद था। वहीं बोइंग अब भी दो पूर्ण रूप से सुसज्जित VC-25B विमानों की डिलीवरी पर काम कर रहा है। इनकी आपूर्ति इस दशक के अंत तक होने की उम्मीद है। नए VC-25B विमान पुराने 747-200 मॉडल पर आधारित VC-25A विमानों की जगह लेंगे, जिनका रखरखाव लगातार कठिन और महंगा होता जा रहा है।

बोइंग 747-8 दुनिया के सबसे बड़े वीआईपी विमानों में शामिल

बोइंग 747-8 इंटरकॉन्टिनेंट बोइंग की सबसे लंबी यात्री विमान श्रृंखला है। इसकी लंबाई करीब 76.3 मीटर है और यह एक बार में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। आम तौर पर इसका इस्तेमाल राष्ट्राध्यक्षों, शाही परिवारों और बड़े कारोबारी समूहों द्वारा किया जाता है।

विमान की कीमत करीब 400 मिलियन डॉलर

इस विमान की अनुमानित कीमत करीब 400 मिलियन डॉलर है। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत लगभग 3,400 करोड़ रुपये बैठती है। यदि इसमें विशेष सुरक्षा प्रणाली, वीआईपी इंटीरियर और आधुनिक संचार उपकरण जोड़े जाएं तो इसकी कुल लागत और भी बढ़ सकती है।

यह किसी उड़ते हुए महल से कम नहीं!

यह विमान किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। इसमें आलीशान बेडरूम, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, निजी कार्यालय, वीआईपी लाउंज, डाइनिंग एरिया और अत्याधुनिक रसोई होती है। कई बाथरूम शॉवर और लक्जरी इंटीरियर के साथ उपलब्ध है।

15 हजार किलोमीटर बिना रुके भर सकता है उड़ान

बोइंग 747-8 लगभग 14,000 से 15,000 किलोमीटर तक बिना ईंधन भरे उड़ सकता है। इसका मतलब है कि यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक लंबी दूरी की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान में General Electric GEnx के चार आधुनिक टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। ये इंजन कम ईंधन खर्च करते हुए अधिक शक्ति प्रदान करते हैं और पुराने बोइंग 747 मॉडलों की तुलना में अधिक शांत भी हैं।

इस विमान का कॉकपिट पूरी तरह डिजिटल है। इसमें आधुनिक फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस नेविगेशन, ऑटोमैटिक कंट्रोल और अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक मौजूद होती है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान अधिक सुरक्षित और कुशल बनती है।

हाई-स्पीड इंटरनेट और संचार सुविधा से लैस

यदि इस विमान को किसी राष्ट्राध्यक्ष के उपयोग के अनुसार तैयार किया जाए, तो इसमें मिसाइल चेतावनी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, सुरक्षित संचार नेटवर्क और अन्य रक्षा उपकरण लगाए जा सकते हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में किसी विशेष विमान पर लगे सभी सुरक्षा उपकरणों का पूरा विवरण साझा नहीं किया जाता।

वीआईपी कॉन्फ़िगरेशन वाले इस विमान में सैटेलाइट इंटरनेट, सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और वैश्विक संचार सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। इससे यात्री उड़ान के दौरान भी कार्यालय की तरह काम कर सकते हैं।

पर्यावरण के लिहाज से बेहतर, कम कार्बन उत्सर्जन

बोइंग 747-8 को पहले के मॉडलों की तुलना में अधिक ईंधन दक्ष बनाया गया है। इसमें नई पीढ़ी के इंजन और बेहतर एयरोडायनामिक डिजाइन का उपयोग किया गया है, जिससे ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होता है।

क्यों चर्चा में है यह विमान?

यह विमान अपनी कीमत, लग्जरी और संभावित राजनीतिक महत्व के कारण वैश्विक सुर्खियों में है। बोइंग 747-8 पहले से ही दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वीआईपी विमानों में शामिल है और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या शाही परिवार के लिए इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यदि इसे विशेष सरकारी उपयोग के लिए तैयार किया जाता है, तो इसकी सुरक्षा और तकनीकी क्षमताएं और भी उन्नत हो सकती हैं।

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Updated on:

03 Jul 2026 06:00 pm

Published on:

03 Jul 2026 06:00 pm

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