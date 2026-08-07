अखबार में विज्ञापन, नकली CBI टीम और 30 लाख की लूट; मुंबई की फाइलों में दर्ज है सबसे शातिर अनसुलझी डकैती

19 मार्च को करीब 26 से 28 प्रशिक्षु एक किराए की बस में सवार होकर ऑपेरा हाउस की TBZ शाखा पहुंचे। दोपहर करीब 2:15 बजे मोहन सिंह ने दुकान के मालिक प्रताप जवेरी से मुलाकात की और खुद को CBI अधिकारी बताते हुए एक फर्जी सर्च वारंट दिखाया। उसने CCTV कैमरे बंद कराए, दुकान में मौजूद लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त की और स्टाफ को किसी को फोन करने से मना कर दिया। नकली CBI अफसरों ने सोने की गुणवत्ता जांचने के बहाने गहनों के सैंपल उठाए और उन्हें सरकारी मुहर लगे पॉलीबैग में सील किया। इस दौरान फर्जी अफसरों ने दुकान में रखी नकदी भी इकट्ठा कर ली। करीब 45 मिनट बाद मोहन सिंह ने दो लोगों को ब्रीफकेस, बस में रखने को कहा। मोहन सिंह ने बाकी फर्जी अफसरों को दुकान पर पहरा देने का आदेश दिया और दूसरे छापे की निगरानी करने का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। मोहन सिंह दुकान से जाने के बाद फिर कभी नहीं लौटा। करीब 1 घंटे बाद, जब फर्जी अफसरों पर शक हुआ तो दुकान मालिक ने डी.बी. मार्ग पुलिस को फोन किया।