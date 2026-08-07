आग, बाढ़ या चोरी से बचाना है घर, तो जरूर कराएं यह बीमा

घर की संपत्ति का बीमा कैस कराएं? (फोटोः एआई)
अपने घर की संपत्ति का बीमा कराना अक्सर पीछे छूट जाता है, लेकिन जब आपात स्थिति आती है, जैसे आग, बाढ़ या चोरी, तो यह आपकी मेहनत की कमाई को बचाने का सबसे असरदार तरीका बन जाता है। चलिए समझते हैं कि यह कब और क्यों जरूरी है और इसे कैसे समझदारी से अपनाया जाए।
भारत में प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन घरों का बीमा कवरेज 1% से भी कम है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार, 92–95% नुकसान का बोझ सीधे जनता की जेब पर पड़ता है। बीमा न होने पर, आग, बाढ़ या चोरी जैसी घटनाओं में घर के पुनर्निर्माण या सामान की भरपाई लाखों रुपये तक हो सकती है, जबकि प्रीमियम अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अलावा, यदि आप किराए पर रहते हैं, तो आपको केवल अपने सामान का बीमा लेना चाहिए, क्योंकि भवन की संरचना पर आपका कोई वित्तीय अधिकार नहीं होता।
बीमा का प्रकार:
बीमा राशि तय करने का तरीका:
कवरेज विधि:
दस्तावेज और अवधि:
अपने घर और सामान की वर्तमान लागत का आकलन करें। फिर एक भरोसेमंद बीमा एजेंट या कंपनी से संपर्क कर, सही कवरेज और राशि तय करें। इससे आप अप्रत्याशित आपदाओं में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
(डिस्क्लेमरः यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी निर्णय से पहले प्रमाणित बीमा सलाहकार से सलाह लेना उचित रहेगा।)
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