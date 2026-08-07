आग, बाढ़ या चोरी से बचाना है घर, तो जरूर कराएं यह बीमा

भारत में प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन घरों का बीमा कवरेज 1% से भी कम है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार, 92–95% नुकसान का बोझ सीधे जनता की जेब पर पड़ता है। बीमा न होने पर, आग, बाढ़ या चोरी जैसी घटनाओं में घर के पुनर्निर्माण या सामान की भरपाई लाखों रुपये तक हो सकती है, जबकि प्रीमियम अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अलावा, यदि आप किराए पर रहते हैं, तो आपको केवल अपने सामान का बीमा लेना चाहिए, क्योंकि भवन की संरचना पर आपका कोई वित्तीय अधिकार नहीं होता।