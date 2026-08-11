ज़रा याद करो कुर्बानी: कैसे एक किसान के बेटे हीरालाल शास्त्री ने बदल दी राजस्थान की राजनीति? जानें उनकी प्रेरक कहानी!

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ( विजुअल: AI)
हीरालाल शास्त्री का जीवन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक सच्चे समाजसेवी और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में प्रेरणा का स्रोत है। उनके संघर्ष, शिक्षा के प्रति समर्पण और लोकतंत्र की नींव रखने वाले योगदान आज भी प्रासंगिक हैं। वे राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में उस पीढ़ी के नेता थे, जिसने रियासती शासन से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ते राजस्थान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जननेता, समाजसेवी, प्रशासक और शिक्षा के समर्थक थे। अहम बात है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य के गठन के बाद वे इसके पहले मुख्यमंत्री बने। इससे पहले वे जयपुर राज्य की प्रतिनिधि सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर काम कर चुके थे।
हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर जिले के जोबनेर में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर में हुई। वनस्थली विद्यापीठ के आधिकारिक इतिहास के अनुसार उन्होंने 1920 में साहित्य शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और 1921 में महाराजा कॉलेज, जयपुर से बीए की परीक्षा प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की।
शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1921 में जयपुर राज्य सेवा में प्रवेश किया। प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता के कारण वे आगे बढ़ते हुए गृह एवं विदेश विभाग के सचिव पद तक पहुंचे। लेकिन सरकारी सेवा उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं थी। 1927 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और ग्रामीण समाज के बीच काम करने का रास्ता चुना।\
हीरालाल शास्त्री बचपन से ही समाज के कमजोर और पिछड़े लोगों के लिए काम करने का संकल्प रखते थे। सरकारी सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने तत्कालीन बनस्थली गांव को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहां उन्होंने जीवन कुटीर के माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण और सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैयार करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक जागरण नहीं था, बल्कि गांवों में शिक्षा, सामाजिक चेतना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी था।
राजस्थान विधानसभा संग्रहालय भी उन्हें रियासतों में राजनीतिक जागरण के प्रमुख नेताओं में गिनता है और राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन की नींव मजबूत करने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताता है।
हीरालाल शास्त्री के जीवन का सबसे स्थायी योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देता है। उनकी बेटी शांता बाई का 25 अप्रैल 1935 को महज 12 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके बाद हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने शांता के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
इसी प्रयास से 6 अक्टूबर 1935 को बनस्थली की स्थापना हुई। शुरुआत लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक विकास के उद्देश्य से हुई थी। बाद में इसका नाम बनस्थली विद्यापीठ हुआ। संस्थान के आधिकारिक इतिहास के अनुसार ‘बनस्थली विद्यापीठ’ नाम 1943 में अपनाया गया और समय के साथ यह महिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया।
इसलिए यह कहना अधिक सटीक होगा कि बनस्थली केवल एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना नहीं थी, बल्कि उस दौर में लड़कियों की शिक्षा और ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव के लिए किया गया एक दूरदर्शी प्रयोग था।
1937 में हीरालाल शास्त्री जयपुर राज्य प्रजामंडल को संगठित करने के काम से जुड़े। वे संगठन के महासचिव और बाद में अध्यक्ष भी रहे। प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य रियासती शासन में जनता के अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और प्रतिनिधि शासन की मांग को मजबूत करना था।
1939 में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रजामंडल के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके चलते उन्हें छह महीने की जेल हुई। यह जेल यात्रा उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी और जनता के बीच उनकी पहचान एक संघर्षशील जननेता के रूप में मजबूत हुई।
1947 में वे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से जुड़े और महासचिव बने। इसी वर्ष वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उन्होंने रियासतों के भारत संघ में एकीकरण और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाई।
स्वतंत्रता के बाद रियासतों के लोकतांत्रिक पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हुई। 27 मार्च 1948 को जयपुर राज्य में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई और हीरालाल शास्त्री उसके प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान के गठन के साथ वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने।
यहां एक तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है। 27 मार्च 1948 से जुड़ा पद जयपुर राज्य की प्रतिनिधि सरकार का प्रधानमंत्री था, जबकि राजस्थान राज्य के गठन के बाद उनका पद मुख्यमंत्री हुआ। इसलिए दोनों तारीखों को एक ही पद के कार्यकाल के रूप में लिखना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है।
मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग रियासतों और प्रशासनिक इकाइयों को एक प्रभावी शासन व्यवस्था में जोड़ना थी। राजस्थान विधानसभा संग्रहालय और बनस्थली विद्यापीठ के इतिहास के अनुसार शास्त्री ने इस संक्रमण काल में आधुनिक प्रशासन और राजनीतिक एकीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राजस्थान के शुरुआती राजनीतिक दौर में नेतृत्व और प्रशासन को लेकर मतभेद भी सामने आए। अंततः 5 जनवरी 1951 को हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान सरकार के प्रकाशन में भी उनके मंत्रिमंडल के 5 जनवरी 1951 को इस्तीफा देने का उल्लेख मिलता है।
इसके बाद वे सक्रिय राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं हुए। उन्होंने 1951 के दौर में कांग्रेस से अलग राजनीतिक विकल्प से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद में कांग्रेस में लौट आए। 1957 में वे सवाई माधोपुर से दूसरी लोकसभा के सदस्य चुने गए और 1957-62 तक सांसद रहे। नेहरू आर्काइव और संविधान निर्माण संबंधी स्रोत उनके इस संसदीय जीवन की पुष्टि करते हैं।
हीरालाल शास्त्री का निधन 28 दिसंबर 1974 को हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत राजनीतिक नेतृत्व से कहीं आगे शिक्षा और ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में दिखाई देती रही।
उनके सम्मान में भारत के डाक विभाग ने 24 नवंबर 1976 को 25 पैसे का स्मारक डाक टिकट जारी किया। India Post के आधिकारिक डाक टिकट कैटलॉग में इसकी प्रविष्टि दर्ज है।
हीरालाल शास्त्री की विरासत का सबसे जीवंत उदाहरण बनस्थली विद्यापीठ है। 1935 में शुरू हुआ यह संस्थान समय के साथ उच्च शिक्षा के बड़े केंद्र में विकसित हुआ और 1983 में यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। आज यह महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।
हीरालाल शास्त्री का जीवन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने केवल सत्ता की राजनीति नहीं की। उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़ी, गांव में काम किया, प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से नागरिक अधिकारों की आवाज उठाई, जेल गए, संविधान सभा में भाग लिया और राजस्थान के निर्माण के शुरुआती दौर में शासन की जिम्मेदारी संभाली।
उनकी कहानी यह बताती है कि राजस्थान का राजनीतिक इतिहास केवल रियासतों के विलय की कहानी नहीं है। यह उन लोगों के संघर्ष की भी कहानी है, जिन्होंने शिक्षा, जनजागरण, नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक शासन को नए राज्य की बुनियाद का हिस्सा बनाया। इसी वजह से हीरालाल शास्त्री का नाम राजस्थान के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में विशेष स्थान रखता है।
कुल मिला कर हीरालाल शास्त्री ने आजादी की लड़ाई में हथियारों के बजाय जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई के माध्यम से योगदान दिया। वे राजस्थान की रियासतों में जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल थे और 1937 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं में शामिल हुए। उन्होंने रियासती शासन में जनता को प्रतिनिधित्व, नागरिक स्वतंत्रता और जिम्मेदार सरकार देने की मांग को आगे बढ़ाया। इसके अलावा 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और छह महीने की जेल की सजा हुई। उस दौर में देश के कई हिस्सों में राजा-महाराजाओं के शासन के खिलाफ जनता अपने अधिकारों की मांग कर रही थी। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर राज्य में इसी आंदोलन को संगठित करने और मजबूत बनाने का काम किया।
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