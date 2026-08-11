ज़रा याद करो कुर्बानी: कैसे एक किसान के बेटे हीरालाल शास्त्री ने बदल दी राजस्थान की राजनीति? जानें उनकी प्रेरक कहानी!

कुल मिला कर हीरालाल शास्त्री ने आजादी की लड़ाई में हथियारों के बजाय जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई के माध्यम से योगदान दिया। वे राजस्थान की रियासतों में जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल थे और 1937 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं में शामिल हुए। उन्होंने रियासती शासन में जनता को प्रतिनिधित्व, नागरिक स्वतंत्रता और जिम्मेदार सरकार देने की मांग को आगे बढ़ाया। इसके अलावा 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और छह महीने की जेल की सजा हुई। उस दौर में देश के कई हिस्सों में राजा-महाराजाओं के शासन के खिलाफ जनता अपने अधिकारों की मांग कर रही थी। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर राज्य में इसी आंदोलन को संगठित करने और मजबूत बनाने का काम किया।