22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

Messi vs Mbappe: मेसी छठा और एम्बापे तीसरा खेल रहे विश्वकप, गोल्डन बूट और सर्वाधिक गोल की रेस में कौन आगे?

Messi vs Mbappe : इस समय फुटबॉल का महाकुंभ चल रहा है। कभी लियोनेल मेसी बनाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चर्चा शुरू हो जाती है तो कभी मेसी बनाम एम्बापे की। मेसी की तुलना में एम्बापे का अनुभव आधा है, लेकिन इसके बावजूद वह उन्हें टक्कर दे रहा है। जानिए दोनों के क्या हैं रिकॉर्ड।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Jul 07, 2026

Fifa world cup 2026 messi vs Mbape

क्यों मेसी बनाम एम्बापे की हो रही चर्चा? फोटो: X Acount @KMbappe @Messias30_

Messi vs Mbappe : फुटबॉल की दुनिया में जब भी महान खिलाड़ियों की चर्चा होती है, तो लियोनेल मेसी (Lionel Messi), क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बापे (Kylian Mbappé) और अर्लिंग हालांड का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी असाधारण प्रतिभा, गति, तकनीक और गोल करने की क्षमता से दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जीता है, लेकिन मेसी बनाम एम्बापे की चर्चा जोरशोर से हो रही है। विश्व कप में मेसी की तुलना में एम्बापे का अनुभव आधा होने के बावजूद क्यों यह सवाल उठ रहा है कि सबसे ज्यादा गोल करने में कौन आगे निकल जाएगा? इस बार के गोल्डन बूट की दौड़ में क्या मेसी से एम्बापे आगे निकल जाएंगे? आइए विस्तार से जानते हैं।

मेसी बनाम एम्बापे: करियर पर एक नजर

फीफा विश्वकप 2026 के दौरान मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे और अर्लिंग हालैंड सबसे चर्चित फुटबॉल स्टार सितारे हैं। हालांकि दोनों अलग-अलग पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों के दम पर उन्होंने विश्व फुटबॉल में खास पहचान बनाई है।

मेसी विश्वकप में अबतक कर चुके हैं 20 गोल

लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोजारियो में हुआ। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत एफसी बार्सिलोना (FC Barcelona) से की, जहां लगभग 17 वर्षों तक खेलते हुए क्लब के सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने Paris Saint-Germain F.C. के लिए खेला और फिर Inter Miami CF से जुड़े। मेसी ने अपने करियर में 800 से अधिक आधिकारिक गोल किए हैं और 350 से अधिक असिस्ट भी दर्ज किए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड आठ बार Ballon d'Or जीता है, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अर्जेंटीना को 2022 FIFA World Cup, 2021 Copa América और 2024 Copa América का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मेसी अपना 6ठा (FIFA World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) विश्वकप खेल रहे हैं। उन्होंने विश्वकप में अबतक 20 गोल कर लिए हैं।

एम्बापे खेल रहे तीसरा विश्वकप, कर चुके हैं 18 गोल

किलियन एम्बापे का जन्म 20 दिसंबर 1998 को फ्रांस के बॉन्डी में हुआ। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत AS Monaco FC से की। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी गति और गोल करने की क्षमता से सभी को प्रभावित कर दिया। वे Paris Saint-Germain F.C. से जुड़े और क्लब के इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए। वर्ष 2024 में उन्होंने Real Madrid CF का दामन थामा। एम्बापे ने 2018 में केवल 19 वर्ष की उम्र में फ्रांस को 2018 FIFA World Cup जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उस टूर्नामेंट में फाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हुए। FIFA World Cup 2022 के फाइनल में उन्होंने हैट्रिक लगाई और पूरे टूर्नामेंट में आठ गोल कर गोल्डन बूट अपने नाम किया। एम्बापे अपना तीसरा (2018, 2022, 2026) विश्वकप खेल रहे हैं। वह अबतक 18 गोल कर चुके हैं।

मेसी ड्रिब्लिंग किंग तो एम्बापे शानदार फिनिशर

यदि उपलब्धियों की तुलना करें तो मेसी अनुभव, ट्रॉफियों और व्यक्तिगत पुरस्कारों के मामले में आगे दिखाई देते हैं, जबकि एम्बापे कम उम्र में ही विश्व फुटबॉल के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। मेसी अपनी असाधारण ड्रिब्लिंग, प्लेमेकिंग और खेल की समझ के लिए जाने जाते हैं, वहीं एम्बापे अपनी विस्फोटक गति, शानदार फिनिशिंग और बड़े मैचों में निर्णायक प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने दौर में फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।

गोल्डन बूट की दौड़ में तीन खिलाड़ी बराबरी पर

गोल्डन बूट वह सम्मान है जो किसी प्रतियोगिता या लीग में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अलग-अलग प्रतियोगिताओं, जैसे विश्व कप, यूरोपीय लीगों और घरेलू लीगों में गोल्डन बूट का अलग महत्व होता है। यह पुरस्कार केवल गोलों की संख्या ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी की निरंतरता और टीम के लिए उसके योगदान को भी दर्शाता है। 6 जुलाई 2026 तक FIFA World Cup में लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड ने 7-7 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में बराबरी पर पहुंच गए हैं।

फैन की नजर में मेसी बनाम एम्बापे में श्रेष्ठ कौन?

फुटबॉल प्रेमियों के बीच मेसी और एम्बापे को लेकर हमेशा बहस होती रहती है। मेसी के समर्थक उनके लंबे और सफल करियर, रिकॉर्ड तथा टीम के लिए योगदान को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वहीं एम्बापे के प्रशंसकों का मानना है कि आने वाला दौर उन्हीं का है और वे भविष्य में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों की लोकप्रियता दुनिया भर में बेहद अधिक है। सोशल मीडिया से लेकर स्टेडियम तक, इनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में है। जब भी दोनों मैदान पर उतरते हैं, दर्शकों की निगाहें उनके प्रदर्शन पर टिकी रहती हैं। चाहे गोल्डन बूट मेसी जीतें या एम्बापे, दोनों ने अपने शानदार प्रदर्शन से फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यही कारण है कि इन दोनों सितारों की प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों तक फुटबॉल प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 10:20 am

Published on:

07 Jul 2026 11:28 am

Hindi News / Patrika+ / Messi vs Mbappe: मेसी छठा और एम्बापे तीसरा खेल रहे विश्वकप, गोल्डन बूट और सर्वाधिक गोल की रेस में कौन आगे?

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

सुपरबग्स का खात्मा : वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला बेकार एंटीबायोटिक दवाइयां फिर से ताकतवर बनाने का तरीका

Eliminating Superbugs News.
Patrika+

इंडोनेशिया के लग्जरी लाइफ स्टाइल और खूबसूरत वादियों में छिपा है ‘कलंक’, यहां तोहफे में दिए जाते हैं इंसान

Slavery in Sumba island
Patrika+

जंतर-मंतर से थानों तक ‘माचो’ पुलिसिंग की शिकार महिलाएं: तस्वीरें और आंकड़े गवाह, फिर भी वर्दी बेगुनाह!

Macho Policing, माचो पुलिसिंग, जंतर मंतर पुलिस बर्बरता,
Patrika+

Commonwealth Games 2026: 126 भारतीय सूरमा और बदला हुआ नियम; ग्लासगो में भारत की राह कितनी आसान, कितनी कठिन?

Commonwealth Games 2026

यूपी की फ्री स्कूटी योजना: किसे मिलेगी स्कूटी, क्या हैं शर्तें, जानें सरकार का पूरा प्लान?

Rani Laxmibai Scooty Yojana 2026
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.