Messi vs Mbappe: मेसी छठा और एम्बापे तीसरा खेल रहे विश्वकप, गोल्डन बूट और सर्वाधिक गोल की रेस में कौन आगे?

लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोजारियो में हुआ। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत एफसी बार्सिलोना (FC Barcelona) से की, जहां लगभग 17 वर्षों तक खेलते हुए क्लब के सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने Paris Saint-Germain F.C. के लिए खेला और फिर Inter Miami CF से जुड़े। मेसी ने अपने करियर में 800 से अधिक आधिकारिक गोल किए हैं और 350 से अधिक असिस्ट भी दर्ज किए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड आठ बार Ballon d'Or जीता है, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अर्जेंटीना को 2022 FIFA World Cup, 2021 Copa América और 2024 Copa América का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मेसी अपना 6ठा (FIFA World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) विश्वकप खेल रहे हैं। उन्होंने विश्वकप में अबतक 20 गोल कर लिए हैं।