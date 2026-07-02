Mid Day Meal : किन राज्यों में मिलता था अंडा, कहां बंद हुआ और क्या है पूरी बहस?

मिड डे मील योजना की फंडिंग केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में होती है। नई नीति के अनुसार, प्रति छात्र मील पर लागत 6.78 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। बीते कुछ वर्षों में इस योजना में अंडा (Egg) शामिल करने को लेकर कई राज्यों में बहस हुई है। कुछ राज्यों ने इसे बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक मानते हुए नियमित रूप से मेन्यू में शामिल किया, जबकि कुछ राज्यों में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से अंडा नहीं दिया गया या बाद में बंद कर दिया गया। मिड डे मील से अंडा हटाने की शुरुआत सबसे पहले कर्नाटक से शुरू हुई थी। फिलहाल, 28 में से 14 राज्यों के स्कूलों में दोपहर के भोजन में अंडा मिलना बंद हो चुका है। कुछ राज्यों ने धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से अंडे को मिड डे मील में शामिल नहीं किया। इन राज्यों में अंडे के स्थान पर दूध, केला, मूंगफली, दाल, सोया या अन्य प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ देने की व्यवस्था की गई।