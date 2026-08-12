Mizoram PSC ने भर्ती परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए टालीं, छात्रों के आंदोलन से मचा बवाल; जानिए पूरा मामला

MPSC ने इन मांगों को खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि OTR व्यवस्था खत्म करने से नई जटिलताएं पैदा होंगी और भर्ती प्रक्रिया की एकरूपता प्रभावित होगी। आयोग के मुताबिक उसने 2025-26 में करीब 50,000 आवेदन प्रोसेस किए और 2026-27 में अब तक 20,000 से अधिक आवेदन संभाले हैं, जिनमें से अनुमानित रूप से करीब 500 उम्मीदवार ही अधूरे दस्तावेज अपलोड या समयसीमा के बाद अपलोड करने की कोशिश से प्रभावित हुए। आयोग के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों के आवेदन अधूरे या देर से अपलोड किए गए दस्तावेजों के कारण खारिज हुए, उनमें से कुछ ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आइजोल बेंच का रुख भी किया है, और मामला अदालत में लंबित रहते मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव करना उचित नहीं होगा।