झारखंड में भीड़ ने पीटकर युवक की ली जान, मॉब लिंचिंग में 15 फीसदी इजाफा, कहां से यह शब्द हमारे देश में आया?

झारखंड के चतरा जिले में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की ग्रामीणों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों का आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि, प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि लड़की को बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।