Oral Health And Heart Attack: क्या मसूड़ों के इन्फेक्शन से बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा?

'मसूड़ों से खून आने' को केवल एक मामूली समस्या मानकर नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकता है। हमारा मुंह हमारे पूरे शरीर का प्रवेश द्वार है, और इसकी स्वच्छता सीधे तौर पर हमारे दिल और समग्र स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। डेंटिस्ट्स और कार्डियोलॉजिस्ट्स की यह चेतावनी हमें याद दिलाती है कि ओरल हेल्थ केवल एक सुंदर मुस्कान के लिए ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए भी उतनी ही अनिवार्य है। आज ही से अपनी ओरल हाइजीन पर ध्यान दें और मसूड़ों से जुड़े किसी भी शुरुआती लक्षण पर तुरंत डेंटिस्ट से संपर्क करें।