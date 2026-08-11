स्वतंत्रता दिवस विशेष: कौन हैं 1857 की क्रांति के हीरो राजा राव कदम, जिन्होंने अंग्रेजों को दी थी खुली चुनौती

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव कदम सिंह मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों के नेता थे। उनके साथ 10 हजार क्रांतिकारी जुड़े थे, जो मुख्य रूप से मवाना, हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र से आते थे। मेरठ में सैनिक विद्रोह की चिंगारी 10 मई 1857 को भड़की, जब धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह की खबर फैलते ही मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों ने राव कदम सिंह के निर्देश पर सभी सड़कें बंद कर दीं और अंग्रेजों के यातायात और संचार को पूरी तरह ठप कर दिया। यह घटना दिखाती है कि कदम सिंह ने विद्रोह की शुरुआत से ही रणनीतिक भूमिका निभानी शुरू कर दी थी।