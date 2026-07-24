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राजस्थान के अनसुने व्यंजन: पंचकुटा से खाद मांस तक, स्वाद के साथ इतिहास भी परोसती हैं ये

दाल-बाटी-चूरमा तो है ही; इसके अलावा भी ना जाने कितनी राजस्थानी डिशेज हैं। आइए,यहां उन प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में जानते हैं।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 24, 2026

rajasthan foods picture famous dish

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

राजस्थान का नाम आते ही दाल-बाटी-चूरमा, गट्टे की सब्जी और केर-सांगरी का ख्याल आता है। लेकिन राज्य की पाक विरासत इससे कहीं अधिक समृद्ध है। यहां ऐसे कई पारंपरिक व्यंजन हैं, जो कभी ग्रामीण और शाही रसोई की पहचान हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ आम लोगों की थाली से गायब होते चले गए।

अब शेफ, फूड रिसर्चर और हेरिटेज होटल इन व्यंजनों को फिर से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

राजस्थान की रसोई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के अधिकांश व्यंजन स्थानीय जलवायु, सीमित जल संसाधनों और रेगिस्तानी जीवनशैली को ध्यान में रखकर विकसित हुए। यही वजह है कि यहां सूखी सब्जियों, लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकने वाली सामग्री और धीमी आंच पर पकाने की पारंपरिक तकनीकों का विशेष महत्व रहा है।

पंचकुटा: पांच मरुस्थलीय सामग्रियों का अनोखा स्वाद

राजस्थान के सबसे अनूठे व्यंजनों में पंचकुटा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह केर, सांगरी, कुमटिया, गोंदा और काचरी जैसी पांच स्थानीय सूखी वनस्पतियों एवं फलों से तैयार किया जाता है।

मरुस्थलीय इलाकों में ताजी सब्जियां आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं। ऐसे में इन सूखी सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर भोजन तैयार किया जाता था। आज पंचकुटा अपनी पारंपरिक पहचान और पोषण मूल्य के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहा है।

रबोड़ी की सब्जी: जब बाजरे से बनती थी सब्जी

रबोड़ी की सब्जी राजस्थान की ग्रामीण रसोई की पहचान रही है। रबोड़ी सामान्यतः बाजरे के आटे और छाछ से तैयार की जाती है। इसे सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर दही व मसालों के साथ पकाकर सब्जी बनाई जाती है।

कम वर्षा वाले इलाकों में यह व्यंजन खाद्य संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है।

मोठ दाल के पारंपरिक व्यंजन

राजस्थान के कई हिस्सों में मोठ दाल का उपयोग विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। हालांकि 'मॉठ दाल कढ़ी' पूरे राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन नहीं माना जाता, लेकिन कुछ क्षेत्रों और आधुनिक रेस्टोरेंट्स में इसे नए अंदाज में परोसा जा रहा है। मॉठ दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और सूखे क्षेत्रों में आसानी से उगाई जाती है।

केर-सांगरी: रेगिस्तान की सबसे प्रसिद्ध डिश

राजस्थान के स्वाद के सफर को केर-सांगरी के बिना अधूरा माना जाता है। यह व्यंजन केर (जंगली फल) और सांगरी (खेजड़ी के पेड़ की सूखी फलियां) से बनाया जाता है।

रेगिस्तान में जब ताजी सब्जियां उपलब्ध नहीं होती थीं, तब यही व्यंजन लोगों के भोजन का प्रमुख हिस्सा बनता था। आज यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक डिशों में शामिल है और देश-विदेश के पर्यटकों के बीच भी काफी पसंद की जाती है।

खाद मांस: जमीन के भीतर पकने वाला शाही व्यंजन

राजपूत शाही रसोई की सबसे अनोखी विधियों में खाद मांस शामिल है। इसमें मसालों में मैरीनेट किए गए मटन को जमीन में खोदे गए गड्ढे (खाद) में धीमी आंच पर कई घंटों तक पकाया जाता है।

इस पारंपरिक तकनीक से मांस बेहद मुलायम और रसदार बनता है। आज यह व्यंजन मुख्य रूप से कुछ हेरिटेज होटल और विशेष फूड फेस्टिवल में ही देखने को मिलता है।

जंगली मांस: कम मसालों में दमदार स्वाद

राजस्थान का जंगली मांस कभी शिकार परंपरा से जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक रूप से इसे शिकार के मांस से बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में वन्यजीव संरक्षण कानूनों के कारण इसे सामान्यतः मटन से तैयार किया जाता है।

इस व्यंजन की खासियत यह है कि इसमें लाल मिर्च, साबुत मसालों और घी का सीमित लेकिन प्रभावी उपयोग किया जाता है, जिससे मांस का मूल स्वाद बरकरार रहता है।

सफेद मांस: शाही रसोई का मलाईदार स्वाद

राजस्थान के शाही व्यंजनों में सफेद मांस विशेष स्थान रखता है। इसमें दही, क्रीम, काजू और बादाम के पेस्ट से हल्की ग्रेवी तैयार की जाती है, जिससे मटन को बेहद मुलायम और मलाईदार स्वाद मिलता है।

यह व्यंजन लाल मिर्च वाले पारंपरिक मांसाहारी व्यंजनों से बिल्कुल अलग स्वाद देता है।

मोहन मांस: हल्के मसालों की खास पहचान

मोहन मांस भी राजस्थान की राजसी रसोई की विरासत माना जाता है। इसमें मटन को दूध, दही, मलाई और हल्के मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसका स्वाद तीखा नहीं, बल्कि संतुलित और समृद्ध होता है।

खाद खरगोश: इतिहास का हिस्सा बन चुका व्यंजन

राजपूत शिकार संस्कृति में खाद खरगोश भी एक विशेष व्यंजन माना जाता था। इसमें खरगोश के मांस को दही और मसालों में मैरीनेट कर मिट्टी के गड्ढे में पकाया जाता था। ध्यान दें, जंगली खरगोश का शिकार करना और मांस खाना आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है।

आधुनिक शेफ फिर से दिला रहे पहचान

राजस्थान के कई शेफ और हेरिटेज होटल इन पारंपरिक व्यंजनों को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। जयपुर स्थित अनंतरा ज्वेल बाग के शेफ सुनील जाजोरिया ने पंचकुटा, रबोड़ी और अन्य पारंपरिक व्यंजनों को समकालीन प्रस्तुति देकर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

ऐसे प्रयासों से राजस्थान की भूली-बिसरी पाक विरासत फिर से चर्चा में आ रही है।

केवल स्वाद नहीं, जीवनशैली की भी कहानी

राजस्थान के ये व्यंजन केवल स्वाद का अनुभव नहीं कराते, बल्कि यह बताते हैं कि सीमित संसाधनों वाले रेगिस्तानी क्षेत्र में लोगों ने किस तरह स्थानीय सामग्री का उपयोग कर पौष्टिक और टिकाऊ भोजन विकसित किया। सूखी सब्जियों का उपयोग, खाद्य संरक्षण की पारंपरिक तकनीकें और धीमी आंच पर पकाने की विधियां आज भी खाद्य विज्ञान के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

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Updated on:

24 Jul 2026 04:58 pm

Published on:

24 Jul 2026 01:19 pm

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