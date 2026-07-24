राजस्थान के अनसुने व्यंजन: पंचकुटा से खाद मांस तक, स्वाद के साथ इतिहास भी परोसती हैं ये

राजस्थान के ये व्यंजन केवल स्वाद का अनुभव नहीं कराते, बल्कि यह बताते हैं कि सीमित संसाधनों वाले रेगिस्तानी क्षेत्र में लोगों ने किस तरह स्थानीय सामग्री का उपयोग कर पौष्टिक और टिकाऊ भोजन विकसित किया। सूखी सब्जियों का उपयोग, खाद्य संरक्षण की पारंपरिक तकनीकें और धीमी आंच पर पकाने की विधियां आज भी खाद्य विज्ञान के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।