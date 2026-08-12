Starlink से 500 किमी ऊपर बना वायुमंडल का नक्शा, सेटेलाइट के आंकड़ों से वैज्ञानिकों ने खोज निकाला नया तरीका

यह शोध टीम के पहले काम से आगे बढ़ता है। पिछले अध्ययन में Starlink के TLE यानी Two-Line Element आंकड़ों के जरिए थर्मोस्फेरिक घनत्व में समय और ऊंचाई के अनुसार होने वाले बदलावों का अनुमान लगाया गया था। उस अध्ययन में 2024 के दौरान उपग्रहों की कक्षीय गति में बदलावों से घनत्व में वृद्धि के संकेत भी मिले थे। नए अध्ययन में इसी दृष्टिकोण को क्षैतिज दिशा में विस्तार दिया गया है। यानी अब वैज्ञानिक यह देख सकते हैं कि ऊपरी वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के अलग-अलग क्षेत्रों में किस तरह बदलता है।