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UTI : मानसून में यूरिन इंफेक्शन को न लें हल्के में! किडनी पर हो सकता है असर, डॉक्टर से समझें बचाव के सटीक उपाय

मानसून में यूरिन इंफेक्शन की समस्या बढ़ जाती है। मेडिकल शोध में ये बात सामने आ चुकी है। आइए, बारिश के दिनों में ऐसे इंफेक्शन के लक्षण, कारण के साथ-साथ बचाव के बारे में भी जानते हैं।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 08, 2026

UTI In Monsoon, Urine Infection in rainy season, peshab mein jalan kyon hoti hai,

Urine Infection | प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI

UTI in Monsoon: भारत में मानसून का मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दिलाता है, लेकिन यह अपने साथ कई स्वास्थ्य चुनौतियां भी लेकर आता है। इनमें से एक सबसे आम और गंभीर समस्या है - यूरिन इन्फेक्शन (UTI)। ऐसे मौसम में आपको यूरिन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं तो इस बात को शोध और विशेषज्ञों के नजरिए से समझ लें।

विशेषज्ञों की राय और केस स्टडी

भारत की स्थिति समझिए: National Centre for Disease Control (NCDC) के मुताबिक मानसून आते ही भारत में UTI के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। PMC पर प्रकाशित शोध के मुताबिक, भारत में 1000 में से 150-200 व्यक्ति यूरिन इंफेक्शन से जूझते हैं। 

पत्रिका के साथ बातचीत में डॉ. हिमांशु गुप्ता, सीनियर फिजिशियन (इमरजेंसी मेडिसीन एक्सपर्ट) ने बताया, "नमी, पसीने वाले कपड़े और कम पानी पीना इसके सबसे बड़े कारण हैं। अगर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, तो यह संक्रमण किडनी तक पहुंचकर पायलोनेफ्राइटिस (pyelonephritis) जैसी गंभीर बीमारी बन सकता है।"

मानसून में UTI के कारण

नमी, लंबे समय तक गीले कपड़े पहनना और मौसम ठंडा होने के कारण पानी कम पीना, बैक्टीरिया को पनपने के लिए एक आदर्श माहौल देते हैं।

लक्षण: जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज न करें

अगर आपको अपने शरीर में निम्नलिखित में से कोई भी संकेत दिखे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं:

  • जलन: पेशाब करते समय तेज जलन या दर्द होना।
  • बार-बार इच्छा: हर थोड़ी देर में पेशाब जाने की इच्छा, लेकिन मात्रा कम होना।
  • बदलाव: पेशाब का रंग धुंधला होना या उसमें से तेज बदबू आना।
  • दर्द: पेट के निचले हिस्से या कमर में लगातार दर्द रहना।
  • बुखार और ठंड लगना: यह इस बात का गंभीर संकेत है कि संक्रमण आपके गुर्दों (किडनी) तक पहुंच चुका है।

Mayo Clinic (2025) की स्टडी पुष्टि करती है:

  • महिलाओं में जोखिम अधिक: छोटी मूत्रनली और हार्मोनल बदलाव (जैसे मेनोपॉज) महिलाओं को अधिक संवेदनशील बनाते हैं।
  • लक्षण: जलन, बुखार, खून वाला पेशाब और कमर दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं।
  • एक्सपर्ट से जानिए बचाव के सलाह: खूब पानी पिएं, कब्ज से बचें, कैथेटर का उपयोग कम करें और जरूरत पड़ने पर गर्भनिरोधक का तरीका बदलें।

एक्सपर्ट: लक्षण और बचाव

मुख्य लक्षणबचाव के उपाय
पेशाब में तेज जलनपर्याप्त पानी पिएं
बार-बार पेशाब जाने की इच्छागीले कपड़े तुरंत बदलें। साफ-सफाई रखें
बदबूदार पेशाबयात्रा के दौरान पेशाब बिल्कुल न रोकें
पेट/कमर दर्द, बुखार और ठंड लगनाडॉक्टर से परामर्श और पूरा इलाज

यूरिन इंफेक्शन होने पर क्या खाएं और क्या नहीं?

डॉ. गुप्ता कहते हैं, यूरिन इंफेक्शन से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है। भरपूर पानी पिएं और डाइट में क्रैनबेरी जूस, दही, छाछ व विटामिन-सी युक्त खट्टे फलों (नींबू, संतरा) को शामिल करें। इसके विपरीत, मसालेदार भोजन, कैफीन, शराब और अधिक मीठी चीजों से बचें, क्योंकि ये संक्रमण बढ़ा सकते हैं।

क्या खाएं/पिएंक्या न खाएं/पिएं
भरपूर पानी और क्रैनबेरी जूसचाय और कॉफी
दही, छाछ मसालेदार और तीखा भोजन
विटामिन-सी वाले फलशराब और सोडा
पानी वाले फल और सब्जियांअधिक मीठी चीजें

मानसून का मौसम जितना सुहाना है, स्वास्थ्य के प्रति उतनी ही जागरूकता भी मांगता है। UTI का बढ़ता खतरा एक चेतावनी है कि हमें अपनी जीवनशैली में छोटे लेकिन जरूरी बदलाव करने चाहिए। खूब पानी पीना, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना ही इस मानसून आपको सुरक्षित और स्वस्थ रख सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): पत्रिका ऐप पर उपलब्ध सामग्री विशेषज्ञों की राय और विस्तृत शोध के आधार पर तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता प्रदान करना है। किसी भी विशिष्ट समस्या के सटीक समाधान के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

10 Jul 2026 05:39 pm

Published on:

08 Jul 2026 05:55 pm

Hindi News / Patrika+ / UTI : मानसून में यूरिन इंफेक्शन को न लें हल्के में! किडनी पर हो सकता है असर, डॉक्टर से समझें बचाव के सटीक उपाय

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