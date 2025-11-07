बोईरडीह जलाशय में लबालब भरा पानी, यहां का नजारा देखने पहुंच रहे लोग

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर शर्मनाक तस्वीर, उपेक्षित स्थल पर कब्जा जमाए असामाजिक तत्व, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- नगर पालिका बेसुध