बोईरडीह जलाशय में लबालब भरा पानी, यहां का नजारा देखने पहुंच रहे लोग

दल्लीराजहरा नगर से 12 किमी की दूरी पर स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र निर्मित बोईरडीह जलाशय इन दिनों लबालब भरा हुआ है। इसके बाद यहां का नजारा आकर्षक दिखाई दे रहा है। इसे देखने दूर-दूर से पर्यटक आ रहे हैं। क्षेत्र के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। इस बार लगभग 1304.50 मिमी बारिश होने से क्षेत्र के नदी-नाले, तालाब लबालब भरे हुए हैं। जलाशय में 407.33 मीटर पानी भरा हुआ है। इससे राजहरा की बीएसपी टाउनशिप के लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Nov 07, 2025

दल्लीराजहरा नगर से 12 किमी की दूरी पर स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र निर्मित बोईरडीह जलाशय इन दिनों लबालब भरा हुआ है। इसके बाद यहां का नजारा आकर्षक दिखाई दे रहा है।

बोईरडीह जलाशय लबालब भरा हुआ है। यहां का नजारा आकर्षक दिखाई दे रहा है।

बोईरडीह जलाशय लबालब भरा हुआ है। इसे देखने दूर-दूर से पर्यटक आ रहे हैं। क्षेत्र के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है।

बोईरडीह जलाशय देखने दूर-दूर से पर्यटक आ रहे हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Photos / बोईरडीह जलाशय में लबालब भरा पानी, यहां का नजारा देखने पहुंच रहे लोग

बालोद

छत्तीसगढ़

Cybercrime : पढ़े-लिखे लोग फंस रहे ठगों के जाल में, अब तक 43 लोग गवां चुके लाखों

शहर से लेकर गांव तक साइबर ठगों का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। ये ठग हर दिन नए-नए तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं।
बालोद

CG News: जेल की सुरक्षा कमजोर, सोलर करंट भी खराब, 2022 की घटना से अधिकारियों ने नहीं लिया अब तक सबक

CG News: जेल की सुरक्षा कमजोर, सोलर करंट भी खराब, 2022 की घटना से अधिकारियों ने नहीं लिया अब तक सबक
बालोद

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर शर्मनाक तस्वीर, उपेक्षित स्थल पर कब्जा जमाए असामाजिक तत्व, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- नगर पालिका बेसुध

वंदे मातरम स्थल हो गया बर्बाद (फोटो सोर्स - पत्रिका)
बालोद

एक महिला और तीन युवक… नींबू लेकर किया ये कांड, जानकर पुलिस वाले रह गए हैरान

फोटो सोर्स: पत्रिका
बालोद

CG News: पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब, पुलिस मौन, प्रशासन बेखबर…

पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर बिक रही अवैध शराब (photo source- Patrika)
बालोद
