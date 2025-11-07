बोईरडीह जलाशय में लबालब भरा पानी, यहां का नजारा देखने पहुंच रहे लोग
दल्लीराजहरा नगर से 12 किमी की दूरी पर स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र निर्मित बोईरडीह जलाशय इन दिनों लबालब भरा हुआ है। इसके बाद यहां का नजारा आकर्षक दिखाई दे रहा है। इसे देखने दूर-दूर से पर्यटक आ रहे हैं। क्षेत्र के लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। इस बार लगभग 1304.50 मिमी बारिश होने से क्षेत्र के नदी-नाले, तालाब लबालब भरे हुए हैं। जलाशय में 407.33 मीटर पानी भरा हुआ है। इससे राजहरा की बीएसपी टाउनशिप के लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है।