बालोद

CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

CG News: दुर्ग संभाग व बालोद जिले का सबसे बड़ा जलाशय तांदुला हुआ ओवरफ्लो। वहीं किसानों की मांगों पर सिचाई के लिए बेमेतरा जिले के लिए 1000 हजार क्यूसेक पानी तांदुला नहर में छोड़ा।

बालोद

Love Sonkar

Sep 03, 2025

CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

दुर्ग संभाग व बालोद जिले का सबसे बड़ा जलाशय तांदुला हुआ ओवरफ्लो

CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

किसानों की मांगों पर सिचाई के लिए बेमेतरा जिले के लिए 1000 हजार क्यूसेक पानी तांदुला नहर में छोड़ा।

CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

जलाशय के दोनों तरफ से पानी आ रहा है, जिससे यहां सैलानी भी पहुंच रहे हैं।

CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

पानी लगातार ओवरफ्लो होने से यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है।

CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

नदी में अब पानी आने से नदी की सफाई भी प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है।

CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

यह नजारा लोगों को देखने के लिए मिला था। दूर-दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

03 Sept 2025 05:57 pm

Published on:

03 Sept 2025 05:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

बालोद

छत्तीसगढ़

57 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती की गुहार… बंद स्कूल दोबारा खोलने की उठी मांग, फोरम ने इन मांगों को लेकर जताई नाराजगी

Teacher (File)
बालोद

Rainwater harvesting : बारिश का पानी सहेजने पालिका और लोग गंभीर नहीं

लोग बारिश का पानी सहेजने में गंभीरता नहींं दिखा रहे हैं। नए मकान बनाने वालों से पालिका टैक्स वसूल रही है, लेकिन टैक्स पटाने के बाद भी कितने लोगों ने रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया, इस पर पालिका ने कभी गौर नहींं किया।
बालोद

तांदुला नदी के पुल की सरिया फिर उखड़ी

नेशनल हाइवे में तांदुला नदी पर बने पुल में जगह-जगह सरिया निकल आई है। पुल की मरम्मत के लिए नेशनल हाइवे विभाग व सेतु विभाग ढिलाई बरत रहा है।
बालोद

सेमरिया नाले पर सेतु बनाने टेंडर खुला, बारिश के बाद निर्माण होगा शुरू

बोरी स्थित सेमरिया नाले पर 25 साल से सेतु निर्माण की मांग हो रही है। इसके लिए टेंडर खुल गया है। इस बारिश सीजन के बाद काम शुरू होने का दावा सेतु विभाग कर रहा है।
बालोद

CG Road Accident: एक साथ उठी पिता-पुत्री की अर्थी, सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, मातम में डूबा पूरा गांव

Road accident
बालोद
