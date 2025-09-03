CG News: तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो, 38 फीट के पार पहुंचा, देखें तस्वीरें

दुर्ग संभाग व बालोद जिले का सबसे बड़ा जलाशय तांदुला हुआ ओवरफ्लो
किसानों की मांगों पर सिचाई के लिए बेमेतरा जिले के लिए 1000 हजार क्यूसेक पानी तांदुला नहर में छोड़ा।
जलाशय के दोनों तरफ से पानी आ रहा है, जिससे यहां सैलानी भी पहुंच रहे हैं।
पानी लगातार ओवरफ्लो होने से यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है।
नदी में अब पानी आने से नदी की सफाई भी प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है।
यह नजारा लोगों को देखने के लिए मिला था। दूर-दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
57 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती की गुहार… बंद स्कूल दोबारा खोलने की उठी मांग, फोरम ने इन मांगों को लेकर जताई नाराजगी