क्वांर नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में प्रज्ज्वलित हुए ज्योति कलश, देखें

नवरात्रि प्रारंभ: सोमवार से नगर और समूचे अंचल में क्वांर नवरात्रि का शुभारंभ हुआ।
ज्योति कलश प्रज्ज्वलन: देवी मंदिरों में मुख्य ज्योति कलश की स्थापना और प्रज्ज्वलन किया गया।
भक्तों की भीड़: माता मावली देवी मंदिर में पहली दिन एक हजार से अधिक ज्योति कलश प्रज्ज्वलित किए गए, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।
भक्ति एवं पूजा: श्रद्धालुओं ने माता जगदंबा के दर्शन-पूजन कर परिवार, समाज एवं नगर की सुख-समृद्धि की कामना की।
शारदीय उत्सव: नवापारा गरियाबंद और भाटापारा सहित ग्रामीण अंचल में भी पर्व धूमधाम से मनाया गया।
सार्वजनिक दुर्गोत्सव: नगर में दर्जनभर से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समितियों द्वारा माता की प्रतिमा स्थापित की गई।
बड़ी खबरेंView All
बलोदा बाज़ार
छत्तीसगढ़
प्राचार्य 6 दिनों से गायब! टीचर भी मना रहे थे छुट्टी, जब पहुंचे शिक्षा अधिकारी तो मची खलबली, 12 के खिलाफ कार्रवाई
CG News: ऑपरेशन निश्चय 2.0’ में तड़के दबिश, 45 से अधिक ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में पकड़े कई आरोपी