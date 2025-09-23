Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

क्वांर नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में प्रज्ज्वलित हुए ज्योति कलश, देखें

Raipur Navratri: क्वांर नवरात्रि सोमवार से नगर और ग्रामीण अंचल में धूमधाम से प्रारंभ हुई। देवी मंदिरों में ज्योति कलश प्रज्ज्वलित किए गए, श्रद्धालुओं की भीड़ रही और माता जगदंबा के दर्शन-पूजन का उत्साह दिखा।

बलोदा बाज़ार

Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2025

Raipur Navratri

नवरात्रि प्रारंभ: सोमवार से नगर और समूचे अंचल में क्वांर नवरात्रि का शुभारंभ हुआ।

Raipur Navratri

ज्योति कलश प्रज्ज्वलन: देवी मंदिरों में मुख्य ज्योति कलश की स्थापना और प्रज्ज्वलन किया गया।

Raipur Navratri

भक्तों की भीड़: माता मावली देवी मंदिर में पहली दिन एक हजार से अधिक ज्योति कलश प्रज्ज्वलित किए गए, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।

Raipur Navratri

भक्ति एवं पूजा: श्रद्धालुओं ने माता जगदंबा के दर्शन-पूजन कर परिवार, समाज एवं नगर की सुख-समृद्धि की कामना की।

Raipur Navratri

शारदीय उत्सव: नवापारा गरियाबंद और भाटापारा सहित ग्रामीण अंचल में भी पर्व धूमधाम से मनाया गया।

Raipur Navratri

सार्वजनिक दुर्गोत्सव: नगर में दर्जनभर से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समितियों द्वारा माता की प्रतिमा स्थापित की गई।

Published on:

23 Sept 2025 11:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Photos / क्वांर नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में प्रज्ज्वलित हुए ज्योति कलश, देखें

