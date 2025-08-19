भिलाईवासियों को मिली 241.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात, CM साय ने की ये बड़ी घोषणा, देखें Photos

Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

भिलाईवासियों को मिली 241.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात, CM साय ने की ये बड़ी घोषणा, देखें Photos

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन से रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव सहित पूरे अंचल को लाभ मिलेगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगरीय सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव में जारी अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को एक-एक कर पूरा किया जाएगा।

भिलाई

Khyati Parihar

Aug 19, 2025

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन से रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव सहित पूरे अंचल को लाभ मिलेगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगरीय सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव में जारी अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को एक-एक कर पूरा किया जाएगा।

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री भिलाई में नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए 241.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने भिलाई नगर पालिक निगम के नए कार्यालय भवन के लिए 20 करोड़ रुपये की घोषणा की।

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: साय ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। नगरीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। पूरे राज्य में प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को मिल रहा है।

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: उन्होंने बताया कि राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं। अगले छह महीनों में 5 हजार और पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। 24 अप्रैल 2026, पंचायती राज दिवस पर छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे।

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 20 महीनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा किया है। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है, जिससे 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या यात्रा कर चुके हैं।

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: अरूण साव ने कहा कि प्रदेश में सरकार गठन के बाद पिछले एक वर्ष में सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए सात हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। नगरोत्थान योजना के तहत नगरीय निकायों में योजनाबद्ध और सुनियोजित विकास के लिए राशि दी जा रही है। विगत 18 माह में अकेले नगर पालिक निगम भिलाई को विकास कार्यों के लिए 470 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: उन्होंने कहा कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के सात नगरीय निकायों को पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के 58 शहर पुरस्कृत हुए हैं।

CM साय ने की ये बड़ी घोषणा (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने पार्षद श्रीमती स्मृति दोड़के को स्वच्छता वार्ड के लिए शील्ड प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 हितग्राहियों को गृह प्रवेश प्रमाणपत्र, पीएम सूर्य घर योजना के तीन हितग्राहियों को प्रमाणपत्र, दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर प्रदान की गईं। महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए राशि के चेक तथा वूमेन फॉर ट्री योजना के तहत राधारानी महिला स्व-सहायता समूह को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाईवासियों को मिली 241.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात, CM साय ने की ये बड़ी घोषणा, देखें Photos

भिलाई

छत्तीसगढ़

CG Electricity News: दिन-रात बिजली गुल, अघोषित कटौती से बढ़ा जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा…

CG Electricity News: दिन-रात बिजली गुल(photo-patrika)
भिलाई

दुर्ग में साइबर जागरूकता रथ रवाना! पुलिस और SBI की पहल से लोगों को मिलेगा डिजिटल सुरक्षा…

दुर्ग में साइबर जागरूकता रथ रवाना! पुलिस और SBI (photo-patrika)
भिलाई

आज दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ भिलाई आएंगे CM साय, 260 करोड़ के कार्यों का करेंगे भूमिपूजन…

आज दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ भिलाई आएंगे CM साय(photo-patrika)
भिलाई

CG Crime News: ड्यूटी पर तैनात ASI पर हमला, ट्रक चालक ने जेक रॉड से किया वार, जानें पूरा मामला…

CG Crime News: ड्यूटी पर तैनात ASI पर हमला, ट्रक चालक ने जेक रॉड से किया वार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
भिलाई

रिश्तेदार बने दुश्मन! मां से छीनकर डॉक्टर को बेचा, बुजुर्ग तक पहुंचा मासूम… बिहार से 9 माह का शिशु बरामद

रिश्तेदार बने दुश्मन! मां से छीनकर डॉक्टर को बेचा, बुजुर्ग तक पहुंचा मासूम(photo-patrika)
भिलाई
