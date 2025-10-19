Patrika LogoSwitch to English

धनतेरस की जगमग रात में करुणाधाम आश्रम में स्वर्ण मुकुट से सजी लक्ष्मी माता, छप्पन भोग और आतिशबाजी के साथ दिव्य आराधना का दृश्य फोटो देखें

2 min read

भोपाल

image

Ajay Sharma

Oct 19, 2025

mp news

केंडिल उढ़ाए आसमान में लोगों ने

mp news

केंडिल उढ़ाए आसमान में लोगों ने

mp news

केंडिल उढ़ाते हुए विधायक भगवानदास सबनानी और करुणा धाम आश्रम के गुरु

mp news

भव्य आतिशबाजी मंदिर परिसर में

mp news

भव्य आतिशबाजी मंदिर परिसर में

mp news

इस मौके धनवंतरि, कुबेर, मां लक्ष्मी के साथ बाबा वटेश्वर एवं मां गौरा का डेढ़ किलो सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। इस मौके पर 11 लाख रुपए की मुद्राएं अर्पित की गई। शिवालय में 5100 दीपों से रोशनी की गई

mp news

करुणाधाम आश्रम में स्वर्ण मुकुट से सजी लक्ष्मी माता, छप्पन भोग

Published on:

19 Oct 2025 01:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / धनतेरस की जगमग रात में करुणाधाम आश्रम में स्वर्ण मुकुट से सजी लक्ष्मी माता, छप्पन भोग और आतिशबाजी के साथ दिव्य आराधना का दृश्य फोटो देखें

