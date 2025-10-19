धनतेरस की जगमग रात में करुणाधाम आश्रम में स्वर्ण मुकुट से सजी लक्ष्मी माता, छप्पन भोग और आतिशबाजी के साथ दिव्य आराधना का दृश्य फोटो देखें

केंडिल उढ़ाए आसमान में लोगों ने
केंडिल उढ़ाए आसमान में लोगों ने
केंडिल उढ़ाते हुए विधायक भगवानदास सबनानी और करुणा धाम आश्रम के गुरु
भव्य आतिशबाजी मंदिर परिसर में
भव्य आतिशबाजी मंदिर परिसर में
इस मौके धनवंतरि, कुबेर, मां लक्ष्मी के साथ बाबा वटेश्वर एवं मां गौरा का डेढ़ किलो सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। इस मौके पर 11 लाख रुपए की मुद्राएं अर्पित की गई। शिवालय में 5100 दीपों से रोशनी की गई
करुणाधाम आश्रम में स्वर्ण मुकुट से सजी लक्ष्मी माता, छप्पन भोग
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़