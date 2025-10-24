Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल में कलियासोत डेम स्थित वाल्मी परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं। फोटो देखें

भोपाल

image

Ajay Sharma

Oct 24, 2025

mp news

राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं

mp news

ग्रुप फोटो करवाते हुए छात्राएं

mp news

राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी सागर संभाग

mp news

राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं शहडोल संभाग

mp news

राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं नर्मदापुरम

mp news

राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं

mp news

छिंदवाड़ा की 16 साल की निकिता अहिरवार कुव्चीपुड़ी एकल नृत्य करती हुई

mp news

राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति के लिए लेट होने पर छात्राएं भागते हुए प्रस्तुति देने जाती हुई ग्वालियर की छात्राएं

Published on:

24 Oct 2025 03:37 pm

भोपाल में कलियासोत डेम स्थित वाल्मी परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं। फोटो देखें

