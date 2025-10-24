भोपाल में कलियासोत डेम स्थित वाल्मी परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं। फोटो देखें

राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं
ग्रुप फोटो करवाते हुए छात्राएं
राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी सागर संभाग
राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं शहडोल संभाग
राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं नर्मदापुरम
राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति देतीं प्रतिभागी छात्राएं
छिंदवाड़ा की 16 साल की निकिता अहिरवार कुव्चीपुड़ी एकल नृत्य करती हुई
राज्य स्तरीय कला उत्सव में मनमोहक समूह नृत्य की प्रस्तुति के लिए लेट होने पर छात्राएं भागते हुए प्रस्तुति देने जाती हुई ग्वालियर की छात्राएं
