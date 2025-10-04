Patrika LogoSwitch to English

रात माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठी भारत टॉकीज से निकला भव्य चल समारोह, आस्था, संस्कृति और शक्ति की एक दिव्य झलक फोटो देखें

2 min read

भोपाल

image

Ajay Sharma

Oct 04, 2025

mp news

मां दुर्गा की झांकी अलग अलग रूपो में नजर आई

mp news

चल समारोह में सांची की दुर्गा झांकी भी पहुंची चल समारोह में

mp news

मां दुर्गा की झांकी अलग अलग रूपो में नजर आई

mp news

मां दुर्गा की झांकी अलग अलग रूपो में नजर आई

mp news

सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा झांकी में

mp news

चलित झांकियों का अदभुत नजारा देखने पहुंचे शहरवासी

mp news

बड़ी संख्या में पहुंचे शहरवासी दुर्गा चल समारोह देखने आस पास के गांव के लोग भी पहुंचे

mp news

चलित झांकियों का अदभुत नजारा देखने पहुंचे शहरवासी

mp news

बड़ी संख्या में पहुंचे लोग भारत टॉकीज ब्रिज पर फसे

Published on:

04 Oct 2025 09:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / रात माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठी भारत टॉकीज से निकला भव्य चल समारोह, आस्था, संस्कृति और शक्ति की एक दिव्य झलक फोटो देखें

