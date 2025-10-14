Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक किए बरामद

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है।

2 min read

बीजापुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 14, 2025



CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। ताड़पाला बेस कैंप से निकली कोबरा 206, केरिपु 229, 153 एवं 196 बटालियनों की संयुक्त टीम ने 13 अक्टूबर 2025 को KGH Foothills क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक एवं बीजीएल निर्माण सामग्री बरामद की है।जानकारी के अनुसार, अभियान के दौरान दोपहर करीब 3 बजे सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा झाड़ियों और पहाड़ी क्षेत्र में छुपाकर रखे गए विस्फोटक सामग्री का भंडार मिला।



बरामद सामग्री में शामिल 51 नग जिंदा बीजीएल,100 बंडल एचटी एल्युमिनियम तार,50 नग स्टील पाइप बीजीएल निर्माण हेतु,भारी मात्रा में बिजली का तार, 20 नग लोहे की शीट बीजीएल, 40 नग लोहे की प्लेट, इसके अलावा, नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाए गए 05 प्रेशर आईईडी भी बरामद किए गए, जिन्हें बीडी टीम की मदद से मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया।



साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों की सतर्कता से बची बड़ी घटना अधिकारियों के अनुसार, बरामद की गई भारी मात्रा में विस्फोटक एवं बीजीएल निर्माण सामग्री से स्पष्ट है कि माओवादी सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की योजना बना रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई ने एक बड़ी घटना को टाल दिया।

संबंधित विषय:

CG Naxal News

Published on:

14 Oct 2025 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Photos / बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक किए बरामद

