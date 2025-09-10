डीजल इंजन के 2 पहिए पटरी से उतरे, यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर खोले गए खाद्य सामग्री स्टॉल, देखें

घटना – बेलगहना सेक्शन (पेंड्रा रोड–बिलासपुर डबल लाइन) पर कॉमन लूप से मेन लाइन पर जाते समय डीजल इंजन के दो पहिए पटरी से उतर गए, जिससे अप और डाउन यातायात बाधित हो गया।
तत्काल कार्रवाई – एआरटी (Accident Relief Train) को रात 9 बजे ऑर्डर दिया गया और राहत कार्य शुरू किया गया।
यात्री सुविधा – रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देश पर भाटापारा, निपानिया और तिल्दा नेवरा स्टेशनों पर हेल्प बूथ व खाद्य सामग्री के स्टॉल खोले गए।
ट्रेन संचालन – प्रभावित गाड़ियों जैसे 18241 (दुर्ग–अंबिकापुर), 15160 (दुर्ग–छपरा), और 18203 (दुर्ग–कानपुर) को निपानिया, भाटापारा और तिल्दा नेवरा में नियंत्रित किया गया।
वर्तमान स्थिति – राहत कार्य के बाद अब यातायात सामान्य कर दिया गया है और ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू हो गया है।
