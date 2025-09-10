Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

डीजल इंजन के 2 पहिए पटरी से उतरे, यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर खोले गए खाद्य सामग्री स्टॉल, देखें

CG News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बेलगहना सेक्शन में डीजल इंजन पटरी से उतरने से अप-डाउन यातायात बाधित हुआ। रायपुर रेल मंडल ने भाटापारा, निपानिया और तिल्दा नेवरा स्टेशनों पर हेल्प बूथ और खाद्य स्टॉल खोले।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 10, 2025

CG News

घटना – बेलगहना सेक्शन (पेंड्रा रोड–बिलासपुर डबल लाइन) पर कॉमन लूप से मेन लाइन पर जाते समय डीजल इंजन के दो पहिए पटरी से उतर गए, जिससे अप और डाउन यातायात बाधित हो गया।

CG News

तत्काल कार्रवाई – एआरटी (Accident Relief Train) को रात 9 बजे ऑर्डर दिया गया और राहत कार्य शुरू किया गया।

CG News

यात्री सुविधा – रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देश पर भाटापारा, निपानिया और तिल्दा नेवरा स्टेशनों पर हेल्प बूथ व खाद्य सामग्री के स्टॉल खोले गए।

CG News

ट्रेन संचालन – प्रभावित गाड़ियों जैसे 18241 (दुर्ग–अंबिकापुर), 15160 (दुर्ग–छपरा), और 18203 (दुर्ग–कानपुर) को निपानिया, भाटापारा और तिल्दा नेवरा में नियंत्रित किया गया।

CG News

वर्तमान स्थिति – राहत कार्य के बाद अब यातायात सामान्य कर दिया गया है और ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू हो गया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / डीजल इंजन के 2 पहिए पटरी से उतरे, यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर खोले गए खाद्य सामग्री स्टॉल, देखें

बिलासपुर

