घोंघा बाबा मंदिर में 80 किलो सेवंती से सजे खाटू श्याम, भक्ति और संगीत से गूंजा शहर, देखें तस्वीरें..

CG News: महंत का ज्योतिषीय संयोग पर वक्तव्य: महंत डॉ. कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य ने बताया कि इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर रेवती नक्षत्र, रवि और ध्रुव योग का शुभ संयोग बना है।