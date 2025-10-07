घोंघा बाबा मंदिर में 80 किलो सेवंती से सजे खाटू श्याम, भक्ति और संगीत से गूंजा शहर, देखें तस्वीरें..

CG News: शरद पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़: बिलासपुर में सोमवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों और आयुर्वेदिक शिविरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
CG News: वेंकटेश मंदिर में विशेष सजावट: भगवान वेंकटेश के लिए श्वेत वस्त्रों से मंडप सजाया गया और रात 8 बजे भजन-कीर्तन के साथ विशेष पूजा की गई।
CG News: महंत का ज्योतिषीय संयोग पर वक्तव्य: महंत डॉ. कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य ने बताया कि इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर रेवती नक्षत्र, रवि और ध्रुव योग का शुभ संयोग बना है।
CG News: घोंघा बाबा मंदिर में भव्य श्रृंगार: खाटू श्याम बाबा को 80 किलो कोलकाता से आए सेवंती फूलों से सजाया गया और भक्तों ने विशेष पूजा-अर्चना की।
CG News: राजराजेश्वरी त्रिपुरसुंदरी मंदिर में वार्षिकोत्सव: माता को सवामनी का भोग लगाया गया और रात 8 बजे भजन-कीर्तन के साथ उत्सव संपन्न हुआ।
CG News: पारिजात स्थित महाराष्ट्र मंडल में सांस्कृतिक कार्यक्रम: मराठी भाषा दिवस और शरद पूर्णिमा पर भक्ति गीत, अभंग और उपशास्त्रीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।
