CG News: ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान में जुटी कांग्रेस, पायलट ने संभाली कमान, देखें…

CG News: बिलासपुर में अभियान: “वोट चोर गद्दी छोड़” आंदोलन का नेतृत्व करने पहुंचे सचिन पायलट।
कांग्रेस की एकजुटता: पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत साथ दिखे।
वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी: पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, मोहम्मद अकबर और ताम्रध्वज साहू भी शामिल।
टीएस सिंहदेव भी शामिल: पूर्व डिप्टी सीएम ने भी अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन: कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस अभियान में साथ नज़र आए।
