मेंहदी के रंगों में सजी पति की लम्बी उम्र की दुआ…देखिए तस्वीरें

करवा चौथ की पूर्व संध्या पर देहरादून में युवतियों के हाथ में सजी सुंदर मेंहदी
भोपाल में मेंहदी लगवाती युवतियां…
अलवर के बाज़ार में करवा चौथ पर्व के लिए मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की रही भीड़। फोटो अंशुम आहूजा
बीकानेर में करवा चौथ की पूर्व संध्या पर 7 फुट 7 इंच की कुप्पी से विशेष मेंहदी लगाते हुए।फोटो नौशाद अली
जोधपुर में करवा चौथ व्रत की पूर्व संध्या पर अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती महिलाएं । फ़ोटो मनोज सैन
शहडोल में करवा चौथ की पूर्व संध्या पर महिलाओं में संजने संवरने का उत्साह, हाथों में लगवा रही मेंहदी
पाली में मेंहदी लगवाकर सजती—संवरती महिलाएं
बड़ी खबरेंView All
त्योहार
धर्म/ज्योतिष