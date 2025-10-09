मेंहदी के रंगों में सजी पति की लम्बी उम्र की दुआ…देखिए तस्वीरें

करवा चौथ का त्योहार न केवल व्रत और पूजा का दिन होता है, बल्कि यह महिलाओं के लिए सजने-संवरने का खास मौका भी होता है। इस दिन हाथों में रची मेंहदी नारी सौंदर्य का प्रतीक बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदी का गहरा रंग पति के प्रेम और लंबी आयु का संकेत देता है। यह उत्सव की शोभा भी बढ़ाती है। 2 min read